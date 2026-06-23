Cristiano Ronaldo, con doblete, comanda goleada de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles con Portugal ante Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026

Luego de un debut lleno de dudas, Cristiano Ronaldo apagó de tajo todas las críticas. Con un doblete comandó la goleada de 5-0 de Portugal ante Uzbekistán, en duelo correspondiente a la segunda jornada de fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Hablar de goleadores en la historia de la Copa del Mundo es hablar de Cristiano Ronaldo, quien instauró un récord muy difícil de igualar al anotar en su sexta edición del torneo y llegar a 10 tantos globales. La racha goleadora de CR7 empezó en 2006 y la extendió en 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO! 🔥⚽¡GOOLAAZAZAZOOO DEL BICHO! 🔥⚽



¡Sexto mundial consecutivo en anotar! ¡Qué joya de CR7! ¡siuuu!#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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¡DOBLETE DEL BICHO! ⚽⚽¡DIAGONAL MATONA! ¡OTRA VEZ SIIIIUUUU! 🐐🇵🇹



Burno puso una asitencia de lujo que CR7 define sólo como él sabe#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Cristiano Ronaldo histórico en el Mundial 2026

Cristiano se estrenó en Norteamérica en el minuto seis ante los Lobos Blancos. João Cancelo desbordó por el lado derecho y mandó un centro fuete a baja altura. El Comandante anticipó el movimiento a primer poste, le ganó la posición al defensa uzbeko y remató de pierna derecha para el 1-0.

Al 17, en un tiro libre, llegó la segunda anotación de Portugal en el partido. Fue obra de Nuno Mendes, quien impactó con fuerza el balón cerca de la frontal del área. El lateral del PSG apuntó a primer poste, en donde el portero de Uzbekistán parece que reaccionó tarde.

El doblete de CR7 fue el tercero para Portugal en el juego. Bruno Fernandes filtró un pase milimétrico para el capitán luso, quien colocó el balón pegado a la base del poste contrario del arquero. Este tanto representó en sí mismo otro récord.

Con su segundo anotación Cristiano Ronaldo llegó a 10 goles en Copa del Mundo, siendo ahora el goleador de Portugal en el máximo torneo de la FIFA, superando las 9 anotaciones de La Pantera Negra, Eusébio.

¡QUÉ LOCURA! ¡LLEGÓ LA MANITA DE PORTUGAL! 🔥



¡Golazoooooo! ¡CInco a CERO! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Portugal, líder al momento en el Grupo K

El cuarto tanto luso se dio en una jugada a balón parado y luego de una serie de rebotes se marcó autogol. Cuando el juego estaba por llegar a su final, Rafael Leao selló la ‘manita’ con un golazo. El talentoso extremo del Milan pudo el balón en el ángulo con un sutil toque de pierna derecha.

Con este resultado la Selección Portuguesa se coloca como líder del Grupo K al momento con cuatro unidades. Sin embargo, Colombia los puede pasar si vencen a República Democrática del Congo.

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