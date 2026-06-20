La espectacular fiesta que Georgina Rodríguez le organizó a Ronaldo Jr. con mariachi incluido (VIDEO)

Mientras CR7 se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección de Portugal, su primer hijo, Cristiano Ronaldo Jr., cumplió 16 años y Georgina Rodríguez fue la encargada de organizarle una fiesta junto a todos sus amigos y con mariachi incluido para cantarle las mañanitas.

La prometida de Cristiano Ronaldo publicó un video en sus redes sociales donde muestra la celebración del decimosexto cumpleaños de CR7 Jr., en el que hubo juegos, paella, un pastel de donas glaseadas y un show de freestyle en el que participó el cumpleañero.

El mensaje de Georgina Rodríguez para Cristiano Ronaldo Jr.

En la publicación que realizó Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram para mostrar la fiesta de Cristiano Ronaldo Jr., la pareja de CR7 dejó un mensaje para el hijo más grande de su familia.

“Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos”, escribió la modelo española.

Cristiano Ronaldo Jr. cumplió 16 años y sigue creciendo en su carrera futbolística; pertenece a las fuerzas básicas del Al-Nassr y también tiene participación en la categoría Sub-17 de la Selección de Portugal, en la que ha marcado varios goles y conseguido algunos trofeos.

DCO