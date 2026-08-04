¿Gabriel Milito a River Plate? El contundente mensaje del entrenador que define su futuro

Las Chivas Rayadas del Guadalajara enfrentarían un nuevo reto y no es precisamente la Leagues Cup que está por arrancar, pues desde medios argentinos colocan a Gabriel Milito en el radar de River Plate, pero el estratega del Rebaño cortó de tajo todos estos rumores.

De nueva cuenta aparece información que coloca a Milito como uno de los candidatos para tomar las riendas del Millonario y reemplazar a Eduardo Coudet. Sin embargo, en conferencia de prensa el pastor de los tapatíos dijo que no dejaría tirado el proyecto rojiblanco.

“Yo tengo un compromiso muy grande con @chivas (solo ellos) y es llevarlos a conseguir un título” - Gabriel Milito 🇫🇷 pic.twitter.com/nVqEkMlkGP — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) August 4, 2026

“Algo me conocen y tengo un compromiso grande con Chivas, estoy enfocado solamente en Chivas. Mi objetivo con este club es intentar llevarlo, junto a los jugadores y los dirigentes, a conseguir poder conseguir un título, por lo tanto es el único objetivo”, dijo el entrenador ante los medios de comunicación.

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Medios y reporteros argentinos ponen a Gabriel Milito como opción para llegar a River Plate. El actual entrenador de las Chivas estaría como la primera opción, por arriba de Ramón Díaz.

Chivas ya pasó por algo similar en el pasado, pues en 2024 Fernando Gago era el estratega del Rebaño y aunque aseguró que no tenía ofertas de Boca Junior y que no dejaría al equipo mexicano, aceptó la oferta del equipo argentino, dejando tirado lo construido en la Perla Tapatía.

Gabriel Milito, quien tiene tres torneos al mando del Club Deportivo Guadalajara, se prepara para enfrentar la Leagues Cup, torneo que desde que tiene sello de oficial ha sido ganado por clubes de la MLS. Antes del debut en el certamen, el manda más de la plantilla rojiblanca aseguró que sus jugadores darán el máximo en cada uno de los partidos para conseguir grandes cosas.

⚠️🇦🇷 GABRIEL MILITO ES EL TÉCNICO APUNTADO POR LA DIRIGENCIA DE RIVER EN CASO DE QUE NO SIGA EDUARDO COUDET.



1⃣ Milito está por encima de Ramón Díaz en la consideración de la Comisión Directiva.



ℹ️Lo cuenta @HernanSCastillo pic.twitter.com/54IOS7pF1F — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) August 4, 2026

“Este torneo nos genera ilusión, es un torneo partícula porque no te perdona el error, no te perdona tener un mal resultado, te exige ganar, fundamental ganar para las aspiraciones de seguir en el torneo, eso lo hace difícil porque hay que ganar los tres partidos, después de la experiencia del año pasado”, dijo.

La Leagues Cup es un torneo que se organiza entre la MLS y la Liga MX, participando 18 equipos de cada liga. Los rivales de Chivas en esta edición son LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders.

“No es imposible, sabemos que es difícil teniendo en cuenta los rivales que nos tocaron, que son de un poderío futbolístico importante, uno de ellos es el último campeón de la Leagues Cup como lo es Seattle. Estamos preparados, ilusionados, temeos claro la exigencia del torneo y que debemos dar el máximo para ganar los partidos”, indicó.

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