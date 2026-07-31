Hormiga González hace berrinche tras salir de cambio ante el Puebla y sigue sin anotar con Chivas (VIDEO)

La Hormiga González no ha podido marcar gol desde hace poco más de tres meses y la falta de anotación para el delantero mexicano ha generado desesperación y frustración en el joven futbolista que participó en la Copa del Mundo con México.

Armando González fue sustituido en el segundo tiempo entre el Puebla y las Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, pero tras salir del terreno de juego, el ariete de 23 años salió muy molesto, hizo berrinche y terminó por patear un objeto contra la banca del Rebaño Sagrado, una imagen que muestra la desesperación del delantero por reencontrarse con el gol.

¡NO LE GUSTÓ NADA! 😡



La 'Hormiga' González se molestó tras salir de cambio con Chivas 😳 pic.twitter.com/8LQC2C856M — Futbol Picante (@futpicante) August 1, 2026

¿Cuándo fue la última vez que la Hormiga González marcó gol?

El delantero sensación de las Chivas no la está pasando bien en este inicio de temporada con el Rebaño, ya que arrastra una sequía goleadora desde hace poco más de tres meses. Armando La Hormiga González consiguió su último tanto con el conjunto jalisciense fue el pasado 5 de abril de 2026 en partido ante los Pumas de la Jornada 13 del Clausura 2026.

En aquel encuentro, los universitarios comenzaron ganando el compromiso con goles de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo, pero en la segunda parte apareció Armando González para marcar un doblete y rescatar el empate para el equipo de Gabriel Milito, aunque no esperaba que ése fuera su último tanto con su equipo y después vendría una sequía para el ariete azteca.

El arranque de temporada para González también ha sido complicado, ya que en tres encuentros sólo ha sido titular en dos de ellos y tiene cuatro tiros a puerta en poco menos de 220 minutos en el Apertura 2026. En caso de continuar con este rendimiento, será complicado para el ariete mexicano superar su marca de la temporada pasada, en la que marcó 12 tantos en 17 compromisos y estuvo peleando por el título de goleo.

Creo que era el gol más fácil en la carrera de la Hormiga González pic.twitter.com/0Z9WvguaYO https://t.co/jk6gFDoWZj — Mike (@BlueCFM_) August 1, 2026

La Hormiga González tiene competencia directa en Chivas

A pesar de ser el elegido por Gabriel Milito para iniciar de titular en todos los partidos de las Chivas, la falta de gol de la Hormiga González comienza a preocupar a la directiva del Rebaño Sagrado.

El técnico del Rebaño Sagrado ya está optando por Ángel Sepúlveda para que sustituya a Armando González en los compromisos, cuando en la temporada pasada el joven delantero jugaba los 90 minutos de la mayoría de los compromisos.

De igual forma, ha pasado de pelear en dos campañas consecutivas por al campeonato de goleo a sufrir ante el Puebla por conseguir un tanto en el partido, aunque su calidad no está a discusión y pronto volverá a ser el goleador que ya demostró ser.

DCO