Pumas golea a Juárez, suman su segunda victoria consecutiva y recuperan a Alan Medina y Carrasquilla

Los Pumas demuestran que no fue suerte que hayan disputado la final del torneo pasado y en la Jornada 3 del Apertura 2026 golearon 5-1 a Juárez para sumar su segunda victoria del torneo, además de recuperar a Alan Medina y Adalberto Carrasquilla, dos piezas fundamentales en la escuadra auriazul.

El cuadro comandado por Esteban Solari fue totalmente superior a los Bravos y desde el minuto 18 de tiempo corrido se fueron arriba en el marcador gracias a una gran ejecución de Juninho desde los once pasos para vencer a Sebastián Jurado.

Rugió el 'Puma' de los Bravos. 😝



Rodríguez apareció con oportunidad y definió con autoridad. 🔥#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/KYoRjrAdkp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

El delantero brasileño volvió a aparecer en el marcador a los 22′ de juego, cuando Robert Morales lo habilitó dentro del área, disparo a puerta con la pierna derecha y gracias a un desvío de la defensa de Juárez volvió a dejar sobre el césped al guardameta rival que solo vio como la de gajos ingresaba a su cabaña.

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Robert Morales también escribió su nombre en el marcador a cinco minutos de cumplir el tiempo reglamentario en el primer tiempo, pero la emoción de los locales se encendió gracias al gol de José Luis Rodríguez segundos antes de irse a los vestidores.

Sin embargo, el tanto de La Pantera solo fue para maquillar el marcador, ya que en la segunda mitad Juninho marcó su primer triplete con la camiseta de Pumas al definir dentro del área rival y Guillermo Martínez, quien salió desde el banquillo, anotó su primer tanto del torneo tras una asistencia de Adalberto Carrasquilla.

Los Pumas ilusionan a su afición tras este resultado que los pone con seis puntos de nueve posibles en el torneo y su siguiente encuentro será hasta mediados de agosto después de su participación en la Leagues Cup.

La 'Pantera' Morales rugió en el momento indicado y firmó el tercer gol de @PumasMX con una notable definición.💥#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/CjBaAYJtvR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

Hat-trick de Juninho. 💥



Una noche altamente efectiva la del brasileño de los @PumasMX. 🔥 Gran partido de Olavio Vieira dos Santos. 🫡#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/ch13aSnteh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

El ‘Memote’ Martínez apareció para ponerle la cereza al pastel y sellar la goleada de @PumasMX con el quinto tanto de la noche. 🐾🔥#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/RTCpzfRQHl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

Atlético de San Luis y Tijuana no se hacen daño en el Alfonso Lastras

En el otro partido que cerró la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de este viernes, el Atlético de San Luis se enfrentó ante el Tijuana, compromiso que terminó 0-0 tras los 90 minutos y con los Xolos en el primer lugar de la tabla.

El equipo de Sebastián Abreu sigue invicto en el torneo, pero no pudo mantener las victorias consecutivas y llevar todos los puntos posibles en el certamen; aun así, presumen el liderato a falta de lo que ocurra en el resto de la fecha.

Por su parte, el San Luis vive un escenario completamente diferente, ya que en tres compromisos llevan una derrota y dos empates, aún sin poder sumar de tres unidades en un compromiso.

DCO