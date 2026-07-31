Juninho marca su primer triplete con Pumas ante Juárez y la afición se vuelve loca con los goles

Juninho llegó como un desconocido a los Pumas en diciembre de 2025 procedente del Flamengo, donde era suplente. Pero poco a poco el delantero brasileño comienza a tomarle el ritmo a la Liga MX y en el tercer partido del Apertura 2026 marcó un triplete para ayudarle a su equipo a sumar otros tres puntos para su cuenta.

El ariete universitario abrió el marcador en el primer tiempo convirtiendo un penalti por gol; minutos después, Robert Morales sirvió para Juninho y, dentro del área, el delantero brasileño definió con la pierna derecha para su segundo tanto. Un desvío de la defensa ayudó a que la de gajos tuviera dirección a portería.

Su tercer gol del encuentro llegó en el 48′ de tiempo corrido; Juninho aprovechó un error de la defensa, quedó solo ante Sebastián Jurado y con un amague se quitó al guardameta mexicano para definir con el marco abierto.

Hat-trick de Juninho. 💥



Una noche altamente efectiva la del brasileño de los @PumasMX. 🔥 Gran partido de Olavio Vieira dos Santos. 🫡#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/ch13aSnteh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026

¿Cuántos goles marcó Juninho la temporada pasada?

Juninho llegó a los Pumas hace seis meses para iniciar su historia en México en el Clausura 2026, torneo en el que los universitarios llegaron a la final de la Liga MX, pero terminaron perdiendo a manos del Cruz Azul.

El delantero brasileño marcó ocho goles en la campaña pasada contando la Liguilla y, si continúa con esta racha de anotaciones, podría superar lo que realizó en su llegada a México para vestir los colores de Pumas.

En tres partidos en este Apertura 2026, Juninho lleva tres goles en su cuenta personal, ya que en los dos primeros partidos del equipo de Esteban Solari, el ariete de 29 años no pudo encontrar las redes rivales para meterse de lleno en la pelea por el campeonato de goleo.

DCO