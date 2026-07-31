Selección Mexicana de Softbol intentó limpiar el campo para pelear por el bronce y perdieron la medalla sin jugar

México tenía la oportunidad de colgarse la medalla de bronce en la disciplina de softbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe; sin embargo, el mal tiempo en Santo Domingo no dejó que el partido se llevara a cabo y las aztecas perdieron la presea de tercer puesto.
La lluvia se hizo presente en el diamante donde se llevaría a cabo el partido entre México y República Dominicana, así que el compromiso se aplazó. Lamentablemente, la lluvia dejó en pésimas condiciones el terreno de juego y tanto jugadoras como el staff del conjunto azteca comenzaron a trabajar para dejar en óptimas condiciones el campo, pero los oficiales decidieron que no se llevaría a cabo el compromiso.
¿Por qué México perdió la medalla sin jugar el partido?
Tras darse a conocer que el partido entre México y República Dominicana no se llevaría a cabo por las condiciones del terreno de juego, la escuadra anfitriona se quedó con la medalla de bronce sin enfrentarse ante el cuadro azteca.
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A pesar de que las mexicanas intentaron arreglar el diamante, el partido se canceló y por temas de estadísticas durante el certamen República Dominicana se colgó la presea de bronce sin pararse en el campo.
Es por eso que México tenía la inquietud y necesidad de que el terreno de juego estuviera listo para el partido, pero el lodo se hizo presente entre las tres bases y la almohadilla de home, por lo que se definió que no se jugaría el compromiso.
DCO