Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo va el medallero y en qué lugar está México?

Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron medalla de oro en clavados sincronizados.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe apenas llevan algunos días de haber iniciado, pero la diferencia de medallas entre México y el segundo lugar ya es abismal, ya que los deportistas aztecas han arrasado en sus respectivas disciplinas y en menos de cinco días, la delegación que representa a nuestro país ya tiene más de 180 preseas.

México siempre ha sido potencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y este año no es la excepción. Los más de 600 atletas aztecas buscarán dejar a nuestro país en lo más alto del medallero y conseguir la decimocuarta victoria, en la historia del evento, para la delegación mexicana.

Las mexicanas pusieron broche de oro al tenis en #SantoDomingo2026 al ganar la Copa de Naciones 🏆🎾



🇲🇽 2-0 🇨🇴



👉🏻 Equipo: Julia García, Ana Sánchez, Midori Castillo e Ingrid Millán

👉🏻 México es campeón de la justa con cuatro medallas femenil#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/t1N9xVdSAJ — CONADE (@conadeoficial) July 31, 2026

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no ha mostrado un movimiento en el primer lugar desde que pasó la inauguración, ya que desde que se entregaron las primeras medallas, la delegación mexicana se adueño del liderato.

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1.- México - 88 oros, 64 platas, 49 bronces - 201 medallas en total

2.- Colombia - 50 oros, 56 platas, 32 bronces - 138 medallas en total

3.- Cuba - 19 oros, 19 platas, 28 bronces - 66 medallas en total

4.- Venezuela - 16 oros, 26 platas, 50 bronces - 92 medallas en total

5.- Puerto Rico - 12 oros, 14 platas, 21 bronces - 47 medallas en total

6.- R. Dominicana - 12 oros, 13 platas, 41 bronces - 44 medallas en total

7.- Guatemala - 10 oros, 17 platas, 16 bronces - 43 medallas en total

8.- El Salvador - 5 oros, 3 platas, 8 bronces - 16 medallas en total

9.- Costa Rica - 5 oros, 2 platas, 11 bronces - 18 medallas en total

10.- T. y Tobago - 4 oros, 1 platas, 7 bronces - 12 medallas en total

La actividad seguirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que México aún tiene participación en la disciplina de Clavados, la cual es una de las más fuertes para la delegación azteca y en la que pueden caer diversas medallas.

DCO