México llega a 200 medallas en el séptimo día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron en conjunto uno de los 200 oros que México lleva en Santo Domingo 2026.

La delegación de México alcanzó este viernes las 200 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevan a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, en el séptimo día de competencias en la justa regional.

El metal 200 para el contingente nacional en el evento fue la plata conseguida por Héctor Piña en boliche.

La delegación mexicana llegó a 200 medallas en el día 7 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ı Foto: Captura de pantalla

México sigue dominando por mucho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, pues desde el primer día se colocó en la cima del medallero y no ha soltado el primer lugar del mismo.

Nadadores mexicanos brillan en séptimo día en Santo Domingo

La natación le dio siete medallas a México este viernes 31 de julio en el que fue justamente el séptimo día de actividades en Santo Domingo 2026.

Celia Pulido y Miranda Grana ganaron oro y plata, de manera respectiva, en los 100m dorso femeniles. En 100m dorso varoniles, Marcus Reyes cosechó el metal áureo.

Los otros otros en natación para México este viernes fueron los de Melissa Rodríguez en 200m pecho femeniles y el conseguido en 4x100m mixtos con Iga, Dupont, Hernández y Pulido.

Por su parte, Paulo Strehlke obtuvo la presea de plata en 400m libres varoniles y Andrés Puente se hizo del bronce en los 200m libres varoniles.

EVG