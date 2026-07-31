Juegos Centroamericanos y del Caribe

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 31 de julio

La Delegación Mexicana ya superó las 180 medallas totales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México sigue ganando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
México sigue ganando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Foto: Especial
Por:
Diego Chávez Ortiz

Entrando al séptimo día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 180 medallas totales en el certamen y la primera ganada este viernes 31 de julio fue gracias a la dupla de Osmar Olvera y Juan Celaya .

Voleibol de playa, boliche, clavados, ráquetbol, softball, patinaje de velocidad, natación, tenis y lucha son algunas de las disciplinas que entregan preseas esta jornada, esperando que los atletas aztecas puedan conquistar más.

Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar.

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Así llegaron las medallas del día para México

México sumó una medalla más en Santo Domingo 2026 en la disciplina de boliche gracias al equipo femenil, que conquistó la presea de plata en la prueba de equipo/individual todo evento, tras registrar un total de 6,191 puntos, para aportar un nuevo podio a la delegación nacional.

La primera medalla de México este viernes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegó con el oro de Osmar Olvera y Juan Celaya en el trampolín sincronizado de 3 metro de los clavados. Se quedaron con el primer lugar con una puntuación de 419.34 unidades.

DCO

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