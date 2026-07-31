Juárez vs Pumas: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

Juárez se mide a Pumas en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Los Bravos de Juárez son el peor equipo del futbol mexicano entrando a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero en casa tienen la oportunidad de darle vuelta a la página y encontrar su primera victoria ante los Pumas de la UNAM.

Luego de dos derrotas consecutivas, los Bravos abren las puertas del Estadio Olímpico de Juárez para enfrentarse a unos Pumas que quieren seguir por la senda del triunfo luego de obtener su primera conquista en la jornada pasada.

¡HOY ES VIERNES Y JUEGA PUMAS! 🐾💙💛



Día de ponerse el jersey, alentar desde cualquier rincón de México y dejar el alma en cada jugada.



La Frontera se pinta de azul y oro. 👊🐾#SiemprePumas #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/jrYyfSO1LQ — PUMAS (@PumasMX) July 31, 2026

¿Dónde ver el Juárez vs Pumas, Jornada 3 del Apertura 2026?

El partido entre Juárez y Pumas, de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 31 de julio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Azteca 7.

La tercer jornada está por comenzar, esta vez visitamos la frontera ✈️



RALOY nos trae toda la información para seguir el partido:



¡ÉCHALE COCO, ÉCHALE RALOY! 💧

📺 En vivo por: Canal 7, FOX y Fox ONE#SiemprePumas pic.twitter.com/SEPeUCWFLA — PUMAS (@PumasMX) July 31, 2026

Pumas revierte mal inicio de torneo

Los Pumas de la UNAM iniciaron el certamen Apertura 2026 de la Liga MX con derrota, pero en su más reciente duelo vencieron al Toluca en un resultado no esperado, pues en el papel los Diablos Rojos son un equipo más estable y con mejor plantilla.

El jugador clave en la victoria de los felinos fue el mediocampista Víctor Arteaga, refuerzo que curiosamente llegó desde el Toluca y quien previo al partido ante los Bravos de Juárez se mostró contento por tener la oportunidad de jugar en un equipo grande como lo es Pumas.

Su gol nos permitió iniciar la remontada en una plaza complicada, manejó el juego de inicio a fin y se estrenó como goleador en primera división, es por eso que Víctor Arteaga, aparece en el #XIIDEAL de la Jornada 2 de la @LigaBBVAMX 🔥✨⚽️



¡Grande, Vic! 👏👏👏#SiemprePumas https://t.co/ovf06ttJg9 pic.twitter.com/OMnaoKly0l — PUMAS (@PumasMX) July 31, 2026

“Feliz por esta gran oportunidad en un equipo grande. Y se merece que demos lo mejor siempre. También hay sed de revancha, de dar más, de demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz. Yo veo mucho la vitrina que tiene Pumas a nivel nacional e internacional. Eso es lo que me motiva más para seguir haciendo las cosas bien y, ¿por qué no?, salir al extranjero o hacer una gran carrera aquí”, indicó.

Arteaga habló ante los medios en conferencia de prensa, en donde aseguró que a un club como Universidad Nacional no se le puede negar.

“Yo creo que a Pumas nunca se le puede decir que no. Yo sé lo mucho que representa aquí en México y el profe me pide llegar al área, apoyar a mis compañeros de defensa en el momento de atacar, ser más un interior mixto. Yo creo que tengo las cualidades para hacerlo. Hay que hacer este trabajo en equipo, en conjunto, ser dinámicos”.

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