¿Álvaro Fidalgo será papá? La FOTO que revela la llegada del primer hijo del Maguito

Álvaro Fidalgo ha vivido el mejor verano en su carrera profesional y en su vida personal, pues en menos de dos meses ya jugó una Copa del Mundo con el país que lo adoptó, México, y ya está a la espera de su primer hijo con su pareja sentimental, Pilar Sánchez.

La novia del Maguito publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, en las que se puede ver cómo pasaron sus vacaciones antes de que el mexicano reportara con el Real Betis y en una de las fotos aparece Pilar Sánchez en una alberca con su panza de embarazo, lo que generó revuelo en redes sociales.

Álvaro Fidalgo mandó un mensaje tras la publicación de Pilar Sánchez

La pareja no había revelado nada sobre la llegada de su primer hijo, así que las fotos fueron una sorpresa para todos los seguidores de Álvaro Fidalgo y Pilar Sánchez, aunque el Maguito dejó un mensaje en el post de su pareja.

El mediocampista del Real Betis escribió: “Gracias a todos por el cariño, como siempre” y un emoji de unas manos haciendo un corazón. Tanto amigos cercanos a la pareja como aficionados dejaron comentarios en la publicación, como por ejemplo:

“Saludos, Pilar, los queremos mucho; al parecer viene un americanista en camino”, “Ayyyyyy, qué felicidad por ustedes. Bendiciones”, “Tendremos un mini maguito” y “¡¡Felicidades!! Muchas bendiciones en esta nueva etapa para ustedes”.

Álvaro Fidalgo, el español más mexicano de la Selección Nacional

Dos futbolistas de calidad disputaron la Copa del Mundo con México, pero siendo naturalizados, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, y a pesar de que no fue el país en el que nacieron, ambos demostraron tener un amor profundo por esta nación.

El Maguito disputó algunos minutos con el equipo de Javier Aguirre, pero el mejor momento que vivió durante el torneo fue su primer gol con la camiseta Tricolor en un Mundial, el cual fue ante Chequia en el Estadio Azteca, el recinto que lo vio crecer como futbolista profesional.

Previo a la Copa del Mundo, Álvaro Fidalgo vivió momentos tristes después de perder a su abuelo; aun así, el mediocampista se preparó de la mejor forma para estar al 100 por ciento con la Selección Mexicana y, tras su participación, ya está a la espera de su primer hijo.

DCO