Álvaro Fidalgo desata la locura con sus declaraciones con el Betis sobre México en el Mundial 2026

El mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo regresó a sus entrenamientos con el Real Betis de España y aunque debutó con gol en la Copa del Mundo 2026, el Maguito confesó que la Selección Mexicana estaba para mucho más y hacer un mejor papel en el certamen.

“Una pena al final el partido contra Inglaterra, que creo que merecimos más y que pudimos hacer todavía mejor papel. En los partidos de preparación ya se veía que podía ser así”, comentó el futbolistas al atender a los medios de comunicación en los trabajos de los béticos.

Fidalgo formó parte de una Selección Mexicana para la historia. El equipo azteca por primera vez en la historia terminó con pleno de victorias, como líder y sumando 9 puntos, además que de nuevo ganaron un juego de eliminación directa de un Mundial.

El Maguito anotó gol en el último partido de la fase de grupos ante Chequia, fue el tercero de la noche, uno de los tantos más gritados por los aficionados que llenaron el Estadio Azteca.

“Fue una experiencia única en mi carrera y ojalá que no sea la última. Estoy muy contento con ello”, indicó el mediocampista, quien espera seguir siendo llamado al Tricolor. En su etapa en el América consiguió sus papeles para la naturalización y poder defender la causa azteca.

Después de quedar eliminados de la Copa del Mundo 2026, los jugadores de la Selección Mexicana tuvieron días de descanso y poco a poco se fueron integrando a sus respectivos clubes, como el caso de Fidalgo, quien ya regresó a los trabajos con el Betis.

“Me dio tiempo a descansar en estas dos semanas y ya estoy de vuelta con mucha ilusión y muchas ganas”, terminó el mediocampista mexicano.

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