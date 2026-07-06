Álvaro Fidalgo habla por primera vez tras la eliminación de México del Mundial 2026: “merecíamos muchísimo más”

Álvaro Fidalgo en un juego de la Copa del Mundo 2026 con México

Álvaro Fidalgo, mediocampista de la Selección Mexicana, habló por primera vez luego de la eliminación ante Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. Agradeció el apoyo de la afición, reconoció que merecieron algo más en los octavos de final y se mostró orgulloso del equipo.

“Lo primero es que estoy muy orgulloso por lo que hizo el equipo. Creo, de todo corazón, que merecíamos muchísimo más por todo lo que hicimos por el Mundial que fue, por todos los juegos, por la conexión con la afición, el ambiente del país, del Azteca”, dijo.

Todos soñamos hacer algo grande: Fidalgo

El Maguito, pese a estar golpeado anímicamente por la derrota, reiteró que el Tricolor mereció mucho más y que fue “impresionante” la forma en la que se vivió el torneo, el cual deja a todos estamos orgullosos y la gente lo creo que lo está, merecíamos más".

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El futbolista, quien anotó su primer gol en una Copa del Mundo en el duelo ante Chequia, aseveró que todos los integrantes de la Selección Mexicana querían hacer una actuación histórica.

“Todos soñamos que podríamos hacer algo grande y más historia, pero el futbol es así. Estamos orgullosos y tristes a la vez, todos tenemos la misma sensación agridulce” apuntó.

Se va por buen camino: Fidalgo

México perdió 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, pero para Fidalgo el proyecto va por buen camino, por el trabajo que se está haciendo en las categorías jóvenes.

“Se va por buen camino en todos los aspectos, los chicos que vienen, como se está trabajando hay que tener ilusión, se vienen momentos buenos para el país no tengo dudas”, comentó.

Álvaro Fidalgo fue cuestionado sobre el apoyo desbordado que despertaron en los aficionados al rededor del país, en especial en la Ciudad de México. Al respecto, el jugador del Real Betis de España destacó la unión y la ilusión, que hicieron una gran conexión entre los jugadores y la grada.

“Creo que la unión es una de las cosas que nos llevamos del Mundial; la ilusión, como estaba el país con nosotros, el equipo correspondió al amor a la ilusión”, indicó.

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