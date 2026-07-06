Mauricio Pochettino revela la dura razón por la que Estados Unidos quedó eliminado del Mundial 2026

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, reconoció que la principal razón por la cual el equipo de las barras y las estrellas quedó fuera de la Copa del Mundo 2026, en la ronda de octavos de final, se debió a que sus dirigidos nunca se entendieron en la cancha contra Bélgica.

“No conectamos en el juego. No estábamos en el partido, ni cuando anotamos el gol. No queda más que felicitar a Bélgica. No hay que encontrar excusas o argumentos, porque simplemente no jugamos como normalmente lo hacemos, esa es la realidad”, aseguró el sudamericano después del 4-1 que los Diablos Rojos le propinaron a los vecinos del norte en el cotejo desarrollado en Seattle.

“Today we didn’t show our real quality as a team.”



- #USMNT’s Mauricio Pochettino to @MarkCannizzaro when asked what went wrong in the 4-1 defeat to Belgiuk and exit from this World Cup. #USABEL pic.twitter.com/1I6SQyqNF7 — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) July 7, 2026

“Yo soy el responsable de este mal futbol”, agregó Mauricio Pochettino, en una clara muestra de reconocimiento de sus errores en el planteamiento de Estados Unidos contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026.

Pochettino descarta que polémica con Balogun haya afectado

Mauricio Pochettino descartó que la polémica que se generó alrededor del caso de Folarin Balogun, luego de que la FIFA echó para atrás su suspensión de un partido, no afectó el rendimiento de Estados Unidos.

“Mi posición era la de entrenar al equipo y, si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema”, señaló al respecto el argentino, quien hizo énfasis en que utilizó al delantero porque así se lo permitió el reglamento.

Por otra parte, Mauricio Pochettino recalcó que simple y sencillamente Estados Unidos no salió en su día para afrontar a Bélgica.

“Es difícil hacer un comentario, no fuimos lo suficientemente buenos, no tenemos que buscar excusas: no fue nuestro día, no tuvimos el rendimiento que tuvimos que tener ni las cualidades”, subrayó el argentino tras dolorosa eliminación de Estados Unidos de la Copa del Mundo 2026.

Mundial 2026 se queda sin los coanfitriones

La caída de Estados Unidos a manos de Bélgica derivó en que el Mundial 2026 se quedará sin sus tres anfitriones, pues Canadá y México también fueron eliminados en la fase de octavos de final.

Canadá fue goleada 3-0 por Marruecos en el encuentro con el que se puso en marcha la ronda de 16. México, por su parte, fue el que perdió de manera más decorosa de los tres al ser superado 3-2 por Inglaterra en el Estadio Azteca.

Bélgica no lucía como el rival más fuerte para Estados Unidos luego de su sufrido triunfo en tiempo extra sobre Senegal. Pero los dirigidos por Rudi García mostraron una mucha mejor cara y golearon 4-1 a un deslucido conjunto de las barras y las estrellas.

EVG