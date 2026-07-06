Copa del Mundo

¡EL OSO DEL MUNDIAL! Matt Freese se equivoca y Estados Unidos está al borde de la eliminación (VIDEO)

Matt Freese realizó un oso que será recordado por la afición de Estados Unidos si las Barras y las Estrellas quedan eliminadas del Mundial 2026

Matt Freese tras su terrible error ante Bélgica.
Matt Freese tras su terrible error ante Bélgica. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Matt Freese se acaba de convertir en el villano de Estados Unidos en su partido ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. El arquero estadounidense salió de su área para cortar un trazo largo y después de controlar el esférica se tardó en cederlo a su compañero.

Eso fue aprovechado por uno de los delanteros de Bélgica para quitarle la pelota de los pies y que Hans Vanaken rematara desde tres cuartos de campo rival para definir con el arco abierto.

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