Bosnia y Herzegovina acusa de mafia a la FIFA y Estados Unidos; este fue su mensaje

Jugadores de Bosnia y Herzegovina durante el juego ante Estados Unidos.

Bosnia y Herzegovina no quedó muy contenta con la decisión de la FIFA de levantar la sanción de un partido a Folarin Balogun por su expulsión en el encuentro ante Estados Unidos. La verdad salió a la luz cuando AP, agencia de noticias, informó que la Casa Blanca habló con la FIFA para quitarle la expulsión a su delantero.

En cuanto la noticia comenzó a viralizarse, la cuenta oficial de la Selección de Bosnia y Herzegovina realizó un comentario en el que acusan a la FIFA y Estados Unidos de mafia, "FIFA + USMNT= Mafia!“.

Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos en el Mundial 2026

Folarin Balogun está teniendo un gran Mundial 2026 y es el goleador de Estados Unidos en esta edición. Después de su tarjeta roja comenzó la preocupación de no tener en el campo a su killer para enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

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El delantero del AS Monaco lleva tres goles en la actual campaña, dos en la goleada de 4-1 a Paraguay y uno más ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, tras la noticia de la Casa Blanca interviniendo para quitar su suspensión, será un tanto complicado verlo dentro del campo de juego, ya que se esperaba que después de sus expulsión estuviera un partido fuera de actividad.

DCO