Roberto El Piojo Alvarado ha sido uno de los futbolistas más destacados y queridos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Su desempeño en la cancha y su peculiar estilo llama la atención de los aficionados, quienes lo consideran un ídolo nacional del futbol.

Sin duda uno de los aspectos que más da de qué hablar es su corte de cabello, siendo tendencia en redes sociales y muy solicitado en las barberías entre sus fanáticos.

¿Cómo se llama el corte de pelo de Roberto El Piojo Alvarado?

El estilo de cabello que luce Roberto El Piojo Alvarado se conoce como “fade bajo con flequillo”. Este corte combina un desvanecido progresivo en los costados y la parte trasera, mientras que en la parte superior mantiene un flequillo recto y definido.

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El “fade bajo” consiste en un degradado que inicia muy corto cerca de la nuca y las orejas, aumentando gradualmente de longitud hacia la parte superior. Este estilo es perfecto para quienes buscan verse distintos al resto y resaltar sus facciones.

Roberto El Piojo Alvarado ha mantenido este corte de pelo por varios meses, retocándolo de ver en cuando para no perder la forma.

Durante los partidos de la Selección Mexicana en este Mundial, sin duda el originario de Guanajuato ha llamado la atención de miles de personas, no sólo por su facilidad para jugar futbol, sino también por su particular estilo.

Y es que, en el caso de Alvarado, el corte “fade bajo” refleja la personalidad de Roberto El Piojo Alvarado tanto dentro como fuera de la cancha.

En diversas entrevistas y en convivencias con fans, se ha mostrado bromista, atrevido y seguro de sí mismo, por lo que su corte de cabello es la cereza del pastel del sello propio que lo distingue entre sus compañeros.

Además, este corte ha ganado popularidad entre jóvenes que admiran el talento de El Piojo Alvarado.

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