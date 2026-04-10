Piojo Alvarado juega una broma muy pesada al Cotorro González que pudo causar un accidente (VIDEO)

Roberto ‘Piojo’ Alvarado se volvió tendencia en redes sociales después de la tremenda broma que le jugó al ‘Cotorro’ González por su cumpleaños, pues el delantero mexicano le llevó un pastel a las instalaciones del club, pero con un objeto poco usual dentro del mismo.

En el video que circula por redes sociales se puede ver a Bryan González en una de las camas donde los futbolistas reciben masaje o rehabilitación, mientras el ‘Piojo’ Alvarado intenta prender la vela del pastel, aunque no se trataba de una vela.

En cuanto Roberto Alvarado prendió la mecha, todos los jugadores y el staff del equipo se taparon los ojos y los oídos porque se trataba de pirotecnia que tenía dentro el pastel, así que terminó explotando dentro de un lugar cerrado, aunque sin causar algún accidente.

El Piojo casi nos deja sin el Cotorro no mms jajaja pic.twitter.com/CrVExLWfHm — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) April 10, 2026

Roberto Alvarado ya tiene algunos antecedentes por temas de pirotecnia

Roberto Alvarado le jugó una broma pesada al ‘Cotorro’ González al poner pirotecnia dentro de su pastel para celebrar su cumpleaños número 23, aunque el delantero mexicano tiene algunos antecedentes con este tipo de fuegos artificiales.

Fue hace algunos años cuando el ‘Piojo’ Alvarado lanzó pirotecnia de este tipo cerca de la sala de prensa de Verde Valle cuando había una conferencia, sacando un susto a todos los periodistas que asistieron al evento porque fue un sonido muy fuerte dentro de la sala.

Sin embargo, en esta ocasión no ocurría ninguna conferencia de prensa y fue en otra sala aislada de la de prensa; además, hay aficionados en redes sociales que comenzaron a ponerle apodos al ‘Piojo’ Alvarado, como “El Terrorista del Gol”.

Chivas va por otra victoria en la temporada en la Sultana del Norte

Las Chivas siguen manteniendo el primer lugar de la tabla general del Clausura 2026 con una suma de 31 puntos en 13 partidos, cosecha de diez victorias, un empate y dos derrotas, lo que pone al Rebaño Sagrado como favorito al título en esta campaña.

El equipo de Gabriel Milito ahora viaja a la Sultana del Norte para su siguiente compromiso de la campaña, que será ante los Tigres en la cancha del Estadio Universitario, el líder contra el octavo puesto de la competencia.

Los Universitarios vienen de ganar 2-0 al Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, mientras que el Rebaño Sagrado empató en su último cotejo ante los Pumas por marcador de 2-2 con doblete de la ‘Hormiga’ González.

DCO