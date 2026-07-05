Ángel de la Independencia se llena por el México vs Inglaterra; llaman a acudir a sedes alternas

Toma aérea en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

Debido a la alta afluencia de aficionados, el Ángel de la Independencia se encuentra a su máxima capacidad a una hora y media del silbatazo inicial del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, que se retraso una hora debido a actividad eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sugirió desplazarse a otro punto de Paseo de la Reforma, donde se instalaron unas 30 pantallas para seguir la transmisión del encuentro de octavos de final del Mundial.

Asimismo, invitó a asistir al Monumento a la Revolución, donde también se montó un escenario con una pantalla grande, además de otra pequeña en la Plaza de la República, a la altura de la calle Valentín Gómez Farías.

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El pasado 3 de julio, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que el aforo máximo permitido en el Ángel de la Independencia para el partido entre México e Inglaterra sería de 25 mil personas.

Lo anterior, como parte de las medidas de seguridad para evitar incidentes como el pasado 30 de junio, cuando murieron cuatro personas en las inmediaciones del Paseo de la Reforma debido a las aglomeraciones registradas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador.

Ángel de la Independencia, lleno previo al partido de México contra Inglaterra. ı Foto: SSC

Cierran acceso a glorieta de la Diana Cazadora

Otro de los puntos que también alcanzó su aforo máximo fue la glorieta de la Diana Cazadora, también ubicada sobre Paseo de la Reforma, donde las autoridades cerraron el acceso para evitar aglomeraciones.

La Glorieta de La Diana Cazadora ya ha alcanzado su máximo aforo, disfruta el partido desde otra pantalla.



Evitemos aglomeraciones, recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9qmACq2fhI — urzua_venegas (@VenegasUrzua) July 5, 2026

Fan Fest del Zócalo, también a su máxima capacidad

Desde alrededor de las 15:00 horas, el Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México alcanzó su máxima capacidad, por lo que la SSC invitó a las y los aficionados acudir a las pantallas alternas ubicadas en calles del Centro Histórico:

5 de mayo y Palma

5 de mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma

20 de noviembre y Uruguay

20 de noviembre y Mesones

20 de noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y El Salvador

16 de septiembre y Palma

Pantallas instaladas en calles del Centro Histórico. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿A qué hora inicia el México vs Inglaterra?

Debido a la fuerte lluvia, acompañada de actividad eléctrica, el inicio del partido entre las selecciones de México e Inglaterra se retrasó a las 19:00 horas.

El compromiso estaba programado para las 18:00 horas , pero las condiciones climáticas provocaron la activación del protocolo de seguridad para jugadores y aficionados de la FIFA, tal como pasó el 30 de junio en los dieciseisavos de final entre México y Ecuador.

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cehr