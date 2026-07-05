México vs Inglaterra: El 11 oficial de Javier Aguirre para el partido del Mundial 2026; Gilberto Mora va de titular

México enfrenta el partido más importante de su historia contra Inglaterra, en búsqueda del pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 y para lograrlo el entrenador Javier Aguirre mandará a la cancha del Estadio Azteca el mejor 11 disponible.

Hubo muchos rumores en torno al cuadro titular que el Vasco iba a mandar, pero se mantienen los mismos jugadores que vencieron a Ecuador.

¡La #Alineación está lista! ⚔️



Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.



¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

El cuadro titular de México vs Inglaterra en la Copa del Mundo 2026

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Giménez.

Los 11 mexicanos para enfrentar a Inglaterra

Como ha sido durante el torneo y en partidos anteriores, el arquero será Raúl Rangel, quien a medida que pasan los juegos se ha visto más sólido y con mayor confianza bajo los tres postes.

La defensa central estará conformada por Johan Vásquez y César Montes, quienes se conocen desde hace muchos años y han tenido gran sincronización en el certamen. Jorge Sánchez y Jesús Gallardo serán los laterales.

En medio campo aparece la gran joya y esperanza de México; Gilberto Mora, quien salió muy cansado ante los ecuatorianos. El crack de Xolos estará acompañado por Luis Romo y Erik Lira. El tridente en ataque es el mismo que ha estado en todos los juegos de la Copa del Mundo 2026; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Jugadores de la Selección Mexicana antes de un partido de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Reuters

Las amenazas de Inglaterra en la Copa del Mundo

La mayor amenaza que tiene la Selección de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 es el delantero Harry Kane, quien en el torneo tiene cinco goles y se encuentra en la disputa por la Bota de Oro.

Kane es el máximo goleador histórico de Los Tres Leones y el mejor anotador inglés en Mundiales. El nacido en Londres será una dura prueba para los centrales mexicanos, que aunque juegan en Europa, no se han enfrentado a un ariete élite.

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