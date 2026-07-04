“Lo mejor está por venir”, la frase con la que Javier Aguirre ilusiona a millones de mexicanos

Javier Aguirre se mostró optimista en la previa del México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026.

Previo al partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa. El timonel nacional con una gran sonrisa y muy amable contestó todos los cuestionamientos que la prensa le hizo y hasta una que otra carcajada sacó.

Fiel a su estilo, el Vasco sabe que no será un partido sencillo, pero también ilusiona a gran parte de la afición señalando que lo mejor que ha vivido en el Estadio Azteca “viene mañana”.

▶ #Video | ⚽ “Lo mejor está por venir”. Una frase que ilusiona a millones de mexicanos tras la respuesta de Javier Aguirre al ser cuestionado sobre qué fue lo mejor que le ha dejado el Estadio Ciudad de México



📹: @diegoahdzo #México #Inglaterra #Noticias #Deportes pic.twitter.com/EYjbvmh0e3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 4, 2026

Aguirre, convencido de que México tendrá un gran día ante Inglaterra

Al ser cuestionado sobre todo lo que le ha tocado vivir en el ahora Estadio Ciudad de México y sobre todo mañana que es el último partido del Mundial 2026 en nuestro país, Aguirre reconoció que hay muchos sentimientos encontrados.

“Lo mejor está por venir. Mañana va a ser un gran día. A nivel personal claro que es muy importante y claro que te mueve todo. No están mis padres, pero estarán mis nietos y son cosas que te alimentan y cosas que te llevas y son difíciles de describir, pero repito lo mejor es mañana”, sentencio el timonel.

Aguirre resalta la calidad de Gilberto Mora y hace a un lado polémicas

Javier Aguirre también hablo de la actualidad que pasan jugadores como Gilberto Mora o el Tala Rangel y manifestó que está gratamente sorprendido por la fortaleza mental que tiene el guardameta del Tricolor y que el atacante de los Xolos puede jugar en cualquier lugar del mundo gracias a su calidad.

“Yo soy un convencido que este país da jugadores así de vez en cuando. Tomas Boy, Benjamín Galindo y ahora Gilberto Mora, son esos jugadores distintos y si le sumas su corta edad, pues tenemos a un futbolista mexicano por muchísimos años que puede jugar donde quiera. Está para grandes cosas”.

No quiso polemizar ni con el regreso de los millonarios relojes rolex que le regalaron a los seleccionados nacionales ni con el cambio de horario que se manejó a lo largo del viernes, pues se pretendía cambiar el partido y que se disputara a las 12:00 del día en lugar de las 18:00 horas.

“Soy muy práctico y natural y lo tomé con naturalidad. En ambos caso fue algo natural, no planeado ni buscando segundas intenciones y ambos casos se resolvieron de manera favorable y no perneó al grupo, estamos solido consientes de que debemos de salir a hacer un gran partido mañana y son cosas que suele suceder, pero que con la naturalidad que las manejamos pasan desapercibidas para los jugadores”, añadió.

EVG