El entrenador de España considera a México entre las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026

Luis de la Fuente, timonel de España, ya ve a México entre las candidatas para coronarse en el Mundial 2026.

Las cuatro victorias de México en el Mundial 2026 hacen pensar que el Tricolor está para cosas grandes en el evento, y uno de los que cree eso es Luis de la Fuente, el director técnico de España, quien reconoció que los dirigidos por Javier Aguirre cada vez hacen más cosas para ser consideradas favoritas al título.

“Cada vez tiene más boletos para ser considerada favorita. Pueden ganar a cualquiera, están haciendo un mundial fantástico y veremos hasta donde llegan”, declaró el timonel de La Roja, que terminó líder del Grupo H con una cosecha de siete unidades.

🎙️ "Lo que vivimos en México fue increíble. Difícil de superar tanta entrega. Ver tantas camisetas rojas fue precioso".



➡️ "Los aficionados también nos está dando mucho cariño en EEUU y quiero dar las gracias por ello".



🗣️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yxa7rmobzR — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 1, 2026

Luis de la Fuente felicita a Javier Aguirre por lo hecho en el Mundial

Luis de la Fuente también se tomó el tiempo para felicitar a Javier Aguirre, a quien conoce bien por la experiencia del Vasco en clubes españoles, el más reciente de ellos el Mallorca (2022-2024).

“Están haciendo un campeonato sensacional. Mi enhorabuena al equipo y al seleccionador, al que le tengo aprecio”, comentó al respecto el timonel de 65 años de edad, quien está al frente de España desde marzo de 2023.

Luis de la Fuente también resaltó el apoyo que España tuvo en Guadalajara durante su juego de la tercera jornada del Mundial 2026 contra Uruguay, además del que recibió Puebla en el amistoso ante Perú previo al arranque de la justa.

“Lo de México ha sido increíble. Puebla, Guadalajara, fue una locura. Cantidad de camisetas de la selección la gente entregadísima. Si superan lo de México...”, subrayó el estratega de una de las principales candidatas a coronarse en el certamen tripartita.

España y México, los únicos sin gol en contra en el Mundial 2026

Otro aspecto de la Selección Mexicana en el que Luis de la Fuente hizo énfasis fue en la zona defensiva, pues es la única selección que no ha recibido gol en lo que va del Mundial 2026, precisamente junto con La Roja.

“Somos los dos únicos sin encajar. Tienen mucha contundencia en ataque y, lo más importante, tienen el empuje de un pueblo detrás, eso pesa mucho”, remarcó el timonel de la actual campeona de Europa.

EVG