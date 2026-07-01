¿Hasta dónde ha llegado México en los mundiales?

México y su paso por los mundiales

La Selección Mexicana está haciendo historia en el Mundial 2026, pues hasta el momento llegó al famoso quinto partido que todos los aficionados esperaban.

Sin embargo, esta no es la primera vez que México logra dicha hazaña, ya que los mexicanos han tenido buen desempeño en mundiales anteriores.

¿Hasta qué etapa ha llegado México en los mundiales?

En el Mundial 2026, México llegó hasta los octavos de final el 30 de junio, tras vencer a Ecuador 2-0 en un intenso partido en el Estadio Azteca.

En mundiales anteriores, la Selección Mexicana también llegó al quinto partido, pero en ese entonces se llamaban cuartos de final.

La primera vez fue en 1970 y la segunda fue en 1986, en ambas fue anfitrión del evento deportivo.

Esto es lo más lejos que ha llegado México en una Copa del Mundo,

A continuación te dejamos la lista de hasta dónde se ha quedado México en los mundiales.

Uruguay 1930 - eliminado en la fase de grupos

Brasil 1950 - eliminado en la fase de grupos

Suiza 1954 - eliminado en la fase de grupos

Suecia 1958 - eliminado en la fase de grupos

México 1970 - eliminado en cuartos de final

México 1986 - eliminado en cuartos de final

Estados Unidos 1994 - eliminados en octavos de final

Francia 1998 - eliminado en octavos de final

Corea del Sur -Japón 2002 - eliminado en octavos de final

Alemania 2006 - eliminado en octavos de final

Sudáfrica 2010 - eliminado en fase de grupos

Brasil 2014 - eliminado en octavos de final

Rusia 2018 - eliminado en octavos de final

Qatar 2022 - eliminado en fase de grupos

México, EU, Canadá 2026 - Está en octavos de final

Así fueron todas las participaciones de México en los mundiales, sin duda su mejor actuación la han tenido en la Copa del mundo 2026, en donde se han mantenido invictos hasta ahora. Su próximo rival es Inglaterra el 5 de julio 2026.

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