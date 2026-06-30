¿Quién dijo ‘Y si sí!’ en el Mundial? Este es el origen de la frase que ya es viral en la afición mexicana

La frase “¡¿Y si sí?!” se ha convertido en uno de los cánticos más representativos de la afición mexicana durante el Mundial 2026, especialmente tras el triunfo del Tricolor sobre Ecuador en los dieciseisavos de final disputados en el Estadio Ciudad de México.

Aunque hoy se escucha en las gradas como una porra colectiva, su origen no proviene directamente del futbol ni de una campaña oficial, sino de una expresión popular que comenzó a circular en redes sociales como una forma de esperanza e ilusión ante el desempeño de la Selección Mexicana en el torneo.

Con el paso de los partidos, la frase fue adoptada por aficionados en plataformas digitales como una especie de respuesta emocional ante la posibilidad de que México avanzara fases importantes del campeonato.

Del internet a las tribunas del Mundial

El salto de la frase al estadio se dio de manera orgánica durante los encuentros del Tri. En el partido ante Ecuador, miles de aficionados comenzaron a corearla de forma sincronizada, convirtiéndola en un cántico que retumbó en todo el inmueble.

Lejos de ser un grito tradicional de barra o porra organizada, el “¡¿Y si sí?!” funcionó como un fenómeno colectivo espontáneo que creció conforme México dominaba el encuentro y acercaba su clasificación a la siguiente fase.

Más allá del resultado deportivo, la frase ha sido interpretada como un reflejo del estado emocional de la afición mexicana; entre la expectativa, la esperanza y la cautela.

Su popularidad radica en su simplicidad. No afirma ni niega; abre la puerta a la posibilidad. En ese sentido, el cántico se ha convertido en una especie de símbolo de lo que significa acompañar a la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

Con su reciente aparición en el Estadio Ciudad de México, el “¡¿Y si sí?!” ya se posiciona como una de las expresiones más virales del Mundial 2026, con potencial de seguir creciendo conforme avance el torneo y México continúe su camino en la fase final.

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MSL