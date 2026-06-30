¿Cuantos goles lleva Julián Quiñones en el Mundial 2026?

Julián Quiñones es uno de los jugadores estrella de la Selección Mexicana, ha hecho goles que emocionan a la afición pero que también han contribuido a que México avance en la Copa del Mundo 2026.

El naturalizado mexicano se ha ganado el corazón de la afición y tan es así que en redes sociales le dicen que “un mexicano nace donde se le da la gana”.

¿Cuántos goles ha anotado Julián Quiñones en el Mundial?

Hasta el momento, Julián Quiñones ha marcado 3 goles en el Mundial 2026.

El primero fue en el partido contra Sudáfrica el 11 de junio, en la inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México.

El segundo gol fue el pasado 24 de junio en el partido contra Chequia, igualmente en el Estadio Ciudad de México, cuando México ganó 3.0.

Y el tercer gol lo anotó el 30 de junio en el juego de la Selección Mexicana contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México en la fase de dieciseisavos de la justa deportiva.

Julián Quiñones celebra su gol en el México vs Ecuador, de los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Reuters

¿Quién es Julián Quiñones?

Su nombre completo es Julián Andrés Quiñones y nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, Colombia. Jugó en su país de origen pero a los 18 años dio el salto a México, uniéndose a las fuerzas básicas de Tigres UANL en 2015, lo que marcó el inicio de su carrera profesional en Liga MX.

Después de su paso por Tigres estuvo en los equipos de Venados y Lobos BUAP y luego regresó nuevamente con los Tigres. También estuvo en el Atlas, en donde fue bicampeón en 2021-2022 y finalmente estuvo en el América donde fue campeón en 2023-2024.

Posteriormente dejó la liga mexicana y se fue a jugar a Arabia Saudita con Al-Qadsiah, donde se coronó campeón de goleo con 33 goles en la temporada 2025-2026.

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