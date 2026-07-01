¡Desgarrador!... Le anuncian en vivo la muerte de su padre a Sébastien Desabre, técnico de RD del Congo (VIDEO)

Un ambiente de absoluto respeto y dolor se apoderó de la sala de prensa del Mundial 2026 tras el anuncio sobre la familia de Sébastien Desabre.

Un momento de profunda tristeza y absoluto impacto se vivió en las actividades oficiales de la Copa del Mundo 2026. El director técnico de la selección de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, fue notificado en plena rueda de prensa sobre el sensible fallecimiento de su padre.

Los hechos ocurrieron en Atlanta, una de las sedes oficiales del torneo, justo al concluir la comparecencia del estratega francés ante los medios de comunicación, tras la derrota 2-1 se sus pupilos ante Inglaterra, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tras percatarse de que no había más cuestionamientos por parte de los periodistas presentes, el encargado de la conferencia tomó el micrófono para dar paso a un anuncio imprevisto que cambió por completo el ambiente de la sala.

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El doloroso anuncio en vivo

“¿No hay más preguntas? Gracias, pero anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre, mis más sinceras condolencias”, expresó el oficial de prensa de manera solemne ante la mirada de los reporteros y las cámaras de transmisión, interrumpiendo el protocolo habitual para externar el pésame institucional.

Al escuchar la traducción de las palabras, el semblante de Sébastien Desabre se transformó de inmediato. Visiblemente afectado, con una mirada fija y de profunda incredulidad, el estratega asimiló el duro golpe personal frente a los micrófonos mientras el silencio se apoderaba del recinto.

Muestras de apoyo y salida del estrado

Pese al impactante momento colectivo, el técnico de la República Democrática del Congo mantuvo una postura de entereza profesional. Con la voz entrecortada, Desabre alcanzó a expresar un breve “gracias” para reconocer las muestras de solidaridad del personal antes de que la moderadora de la FIFA interviniera para dar por concluido el evento de manera definitiva.

“Muchas gracias por acompañarnos hoy”, finalizó la portavoz del organismo mientras el timonel galo recogía sus pertenencias y se levantaba de la silla con un rostro de evidente dolor, recibiendo el respeto y la empatía de los miembros de la prensa internacional presentes en Atlanta en este complejo momento familiar dentro de la justa mundialista.

RD del Congo, a casa en octavos de final

Este miércoles, Harry Kane evitó el desastre de Inglaterra con un doblete en los últimos 15 minutos del juego para derrotar 2-1 a la RD del Congo, en los octavos final del Mundial 2026.

Ahora los ingleses se enfrentarán a México el próximo domingo en el Estadio Ciudad de México, por el pase a los cuarto de final de la justa.

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