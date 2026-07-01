Estados Unidos, con uno menos, vence a Bosnia y Herzegovina para avanzar a octavos de final del Mundial 2026

Los anfitriones siguen con vida. Estados Unidos hizo válidos los pronósticos ante Bosnia y Herzegovina para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Mauricio Pochettino derrotó 2-0 a la escuadra europea para verse con Bélgica en la siguiente ronda.

Desde el arranque del encuentro, Las Barras y las Estrellas se hicieron de la posesión del balón para buscar el primer tanto del encuentro. Folarin Balogun, antes de inaugurar el electrónico, sufrió una anotación anulada por fuera de juego y su celebración en honor a LeBron James tuvo que esperar.

🇺🇸🤩 ¡AHORA SÍ BALOGUN! ERROR de Bosnia que Balogun aprovecha a la perfección 🙌 Zurdazo y adentrooo para tomar la ventaja 🔥#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/yeZLy9MijY — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 2, 2026

No pasó mucho tiempo para que el goleador del Team USA escribiera su nombre en el tablero del cotejo, Folarin Balogun aprovechó un error de la defensa de Zmajevi (Los Dragones) para definir con el marco abierto y con el portero casi vencido.