Portugal vs. Croacia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Cristiano Ronaldo buscará guiar a Portugal a los octavos de final frente a Croacia en Toronto

Cristiano Ronaldo y Luka Modric protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves en un duelo de eliminación directa en el que solo uno mantendrá vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo, mientras que el otro podría despedirse definitivamente de sus máximas figuras en una cita mundialista.

El encuentro también definirá al rival del ganador del España vs Austria en los octavos de final, por lo que ambas selecciones buscarán imponer su experiencia en un choque que promete intensidad de principio a fin.

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs Croacia por los dieciseisavos del Mundial 2026?

El partido entre Portugal y Croacia se disputará este jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto, Canadá, donde el balón comenzará a rodar a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio de Toronto, Canadá

Transmisión: ViX Premium

Portugal parte como favorito, pero Croacia quiere volver a sorprender

Portugal avanzó a esta instancia como segundo lugar del Grupo K. El equipo dirigido por Roberto Martínez dejó escapar el liderato tras empatar con Colombia, aunque previamente goleó 5-0 a Uzbekistán y rescató un empate frente a República Democrática del Congo, mostrando una plantilla con gran profundidad y variantes ofensivas.

Por su parte, Croacia terminó como segundo del Grupo L. Después de caer en su debut ante Inglaterra, reaccionó con victorias sobre Panamá y Ghana, resultados suficientes para instalarse en la fase de eliminación directa.

Aunque los balcánicos mantienen la experiencia de jugadores como Luka Modric, Joško Gvardiol y Mateo Kovačić, la selección portuguesa luce con mayor poder ofensivo gracias a nombres como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Dias y João Cancelo.

¿Hay antecedentes entre Portugal y Croacia en los Mundiales?

A pesar de compartir una larga historia dentro del futbol europeo, Portugal y Croacia nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.

El duelo de este jueves marcará el primer antecedente entre ambas selecciones en un Mundial.

ice