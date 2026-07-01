De Harry Kane a Jude Bellingham: las figuras de Inglaterra que enfrentarán a México en los octavos del Mundial 2026

Harry Kane y Jude Bellingham encabezan a una de las selecciones favoritas al título, próximo rival del Tricolor.

México ya conoce al rival que tendrá en los octavos de final del Mundial 2026. Inglaterra derrotó 2-1 a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane y ahora visitará el Estadio Ciudad de México, donde pondrá a prueba al conjunto dirigido por Javier Aguirre en uno de los partidos más esperados de la ronda.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel no solo llega como uno de los favoritos al título, sino también con una plantilla repleta de futbolistas de talla mundial. Con jugadores que brillan en las principales ligas de Europa, los Tres Leones representan uno de los mayores desafíos para el Tricolor en su camino dentro de la Copa del Mundo.

Harry Kane lidera a una Inglaterra llena de figuras

El principal referente ofensivo es Harry Kane, capitán y máximo goleador histórico de Inglaterra. El delantero del Bayern Múnich llega inspirado después de marcar los dos tantos frente a República Democrática del Congo y continúa siendo el futbolista más determinante del conjunto inglés.

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A su lado aparece Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y considerado uno de los mediocampistas más completos del mundo gracias a su capacidad para recuperar balones, generar juego y aparecer en el área rival.

Junto a él destacan Declan Rice, equilibrio en el mediocampo; Bukayo Saka, desequilibrante por las bandas; y Phil Foden, uno de los jugadores con mayor talento ofensivo del futbol inglés.

México enfrentará a uno de los favoritos al título

La solidez defensiva también es uno de los puntos fuertes de Inglaterra. Futbolistas como John Stones, Reece James y Jordan Pickford aportan experiencia internacional y han sido piezas importantes en el proceso encabezado por Thomas Tuchel.

Además, el estratega alemán cuenta con alternativas de primer nivel como Ivan Toney y Ollie Watkins, dos delanteros que ofrecen variantes ofensivas desde el banquillo y aumentan el potencial del equipo inglés.

Ahora, México tendrá la misión de superar a una de las selecciones más poderosas del torneo. El encuentro se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor buscará aprovechar la localía para dar uno de los golpes más importantes del Mundial 2026.

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