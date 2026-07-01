Inglaterra, invicto ante africanos tras nueve duelos

A pesar de que no pudo vencer a Ghana en la segunda jornada, Inglaterra no sabe lo que es perder contra selecciones africanas en justas mundialistas; racha que intentará conservar este miércoles ante República Democrática del Congo, su rival en los dieciseisavos de final.

Los tres leones tienen saldo de cinco juegos ganados y cuatro empatados contra representantes de la CAF en el principal evento de la FIFA, el más reciente de ellos fue el 0-0 ante los ghaneses el pasado 23 de junio en Boston.

El historial de Inglaterra contra equipos de África comenzó en la edición de México 1986 con un 0-0 frente a Marruecos en la etapa grupal. El primer triunfo llegó cuatro años después en Italia con un 1-0 sobre Egipto en la primera fase y en ese mismo certamen el 3-2 ante Camerún en cuartos de final.

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10 Equipos africanos fueron al campeonato

Las tempranas eliminaciones de Alemania y Países Bajos le hace reflexionar a Thomas Tuchel, timonel de Inglaterra, que es mejor ir paso a paso y sin expectativas desbordadas.

“Creo que, en cierto modo, esto puede tranquilizarnos”, dijo Tuchel a los periodistas. “Son márgenes muy ajustados, partidos muy reñidos, y eso nos ayuda a no tener expectativas excesivas. Nos ayuda a situar en el contexto adecuado lo que ha ocurrido en este Mundial y en el futbol mundial.

“Los equipos están bien dirigidos, defienden al más alto nivel. Y es difícil para cualquiera desmontar la defensa rival, sobre todo cuando llegas como favorito y te enfrentas a equipos que no tienen nada que perder”, agregó.

La República Democrática del Congo es uno de esos equipos, y los congoleños, que empataron con Portugal han llegado más lejos de lo que ellos mismos o cualquier otro esperaba.

“Esperamos un partido similar al que jugamos contra Ghana, como el que jugamos contra Panamá. Llegamos como favoritos y ellos pueden jugar con el papel de los menos favoritos, lo que les viene muy bien”, apuntó.

“Tenemos el espíritu de equipo, el compromiso, la calidad para convertir las ocasiones a medias en oportunidades claras, para complicar los centros, para llegar con muchos jugadores al área y para decidir este partido quizá en muy pocos momentos clave”, explicó.

Esos momentos clave podrían incluir una tanda de penales, y Tuchel habló sobre los preparativos de su equipo.

“Creo que es muy difícil simular la presión, así que entrenamos lo que podemos entrenar. Normalmente sabemos quién los lanza y tenemos el orden establecido, pero no sabemos quién terminará el partido, así que ese es el tipo de ajuste que hay que hacer”, apuntó el timonel inglés.

Inglaterra no podrá contar con el lateral derecho lesionado Reece James ni con su sustituto contra Panamá, Jarell Quansah y podría ser una de sus desventajas en el duelo que les obliga a ganar para seguir en el torneo.

SENEGAL, CON SALDO PAREJO

LA GOLEADA de 5-0 sobre Irak en la última jornada de la fase de grupos le permitió a Senegal clasificar a la ronda de eliminación directa, en la que tiene saldo de una victoria y una derrota; y esta vez su rival es la experimentada Bélgica, que aunque clasificó líder de su sector no ha mostrado una cara convincente.

Los Leones de la Teranga disputan por segunda ocasión la máxima justa de la FIFA. En su debut en Corea-Japón 2002 jugaron dos cotejos de fases definitorias.

JUGADORES de Senegal celebran uno de sus goles. ı Foto: Reuters

En octavos de final dieron la campana al derrotar 2-1 a Suecia, mientras que en cuartos sucumbieron por la mínima diferencia frente a su similar de Turquía.

El Estadio Seattle recibe este encuentro en el que los Diablos Rojos son favoritos, pero los africanos tienen todo para dar la campanada y convertirse en el rival de Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina para la siguiente ronda.