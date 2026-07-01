¿Cuánto vale la plantilla de Inglaterra? La millonaria diferencia con México antes de los octavos del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra es una de las más costosas del Mundial 2026.

México enfrentará a la selección más valiosa del Mundial 2026. Tras eliminar a Ecuador y avanzar a los octavos de final, el Tricolor se medirá con Inglaterra, una plantilla cuyo valor de mercado supera por amplio margen al del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla inglesa está valuada en aproximadamente 1,547 millones de dólares (unos 1,360 millones de euros), mientras que México alcanza un valor cercano a $217,312 mdd (cerca de 191 millones de euros). En otras palabras, el equipo de los Three Lions cuesta más de siete veces lo que vale el combinado nacional.

Inglaterra presume la plantilla más cara del Mundial

La diferencia económica refleja el poderío del futbol inglés. Jude Bellingham, figura del Real Madrid, es el futbolista más valioso de Inglaterra con una cotización cercana a 148 mdd (130 mde).

Detrás aparecen Declan Rice, tasado en 137 mdd (120 mde), y Bukayo Saka, con un valor de 125 mdd (110 mde), mientras que Harry Kane, goleador histórico de Inglaterra y figura del Bayern Múnich, mantiene una cotización cercana a 68 mdd (60 millones de euros).

Incluso jugadores como Morgan Rogers, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Reece James o John Stones elevan todavía más el valor de una plantilla que, según el CIES Football Observatory, también fue considerada la más valiosa entre todas las selecciones participantes del Mundial 2026.

México apuesta por el funcionamiento colectivo

Aunque la diferencia económica es considerable, México ha demostrado que el valor de mercado no garantiza el éxito en una Copa del Mundo. El equipo de Javier Aguirre avanzó con paso firme a los octavos de final y buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México.

El futbolista mexicano con mayor valor es Santiago Giménez, delantero del AC Milan, con una cotización cercana a los 20 mdd (18 mde). Detrás aparecen elementos como Edson Álvarez, Julián Quiñones y Johan Vásquez, quienes conforman la base del seleccionado nacional.

Para dimensionar la diferencia, solo Jude Bellingham y Harry Kane suman un valor aproximado de 216 mdd (190 millones de euros), prácticamente el mismo valor que toda la plantilla mexicana.

Sin embargo, el próximo domingo 5 de julio los números quedarán de lado cuando México e Inglaterra se enfrenten por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo donde el Tricolor intentará demostrar que el futbol no siempre entiende de cifras.

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