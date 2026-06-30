¿Cuándo y contra quién juega México los octavos de final del Mundial 2026? Esto es lo que sigue para el Tricolor

México se instaló en los octavos de final del Mundial 2026 después de imponerse a Ecuador en el Estadio Azteca.

México ya está en los octavos de final del Mundial 2026. La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final y aseguró su boleto a la siguiente ronda, donde buscará mantenerse con vida en la Copa del Mundo frente al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre volverá a jugar como local en el Estadio Ciudad de México el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), escenario donde intentará dar un paso más hacia unos históricos cuartos de final.

¡Nuestro equipo dándolo todo en la cancha! 🔥



Miles de corazones unidos por México. 💚#SomosMéxico pic.twitter.com/DUbYltyE0j — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

¿Cuándo juega México los octavos de final del Mundial 2026?

El siguiente compromiso del Tricolor será:

Partido: México vs. Inglaterra o República Democrática del Congo

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Ciudad de México

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

¿Contra quién juega México en los octavos de final?

El rival de México saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo, encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final que se disputará el miércoles 1 de julio a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta.

Los Tres Leones llegan como favoritos tras finalizar como líderes del Grupo L, mientras que el conjunto africano dio una de las sorpresas del torneo al avanzar como tercero del Grupo K, gracias a su histórica victoria sobre Uzbekistán.

Con el triunfo sobre Ecuador, México mantiene vivo el sueño de trascender como anfitrión del Mundial 2026. Además de conservar el respaldo de miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México, el conjunto nacional tendrá nuevamente la oportunidad de disputar una eliminatoria en casa, con la ilusión de instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo.

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