Yarely Salazar se corona en el Portland Criterium

La ciclista olímpica mexicana Yarely Salazar conquistó el primer lugar en el Portland Criterium. Salazar lideró la actuación dominante de su equipo profesional, el Caldera Medical Aurea Racing, logrando el 1-2 en el podio junto a su entrenador, el español Javier Solano.

El triunfo se consolidó mediante una audaz fuga grupal. Laurel Rathbun aseguró la segunda posición, mientras que Kendall Ryan completó el esfuerzo colectivo al cruzar la meta en el sexto puesto.

A través de sus redes sociales, la pedalista, quien compitió en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, expresó: “1-2 en el critérium de Portland. Estoy muy feliz y orgullosa de estas chicas. Gracias”.

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Yarely Salazar le agradece a su entrenador con un mensaje

La sinaloense obtuvo dos plazas olímpicas para Tokio 2020 (en pista y ruta), pero debido a problemas federativos solo pudo asistir en la modalidad de ruta.

Ahora, aprovechó la victoria para agradecer a su actual entrenador, quien la respalda de manera altruista. “Gracias por creer en mí, Javier Solano”, reconociendo al preparador europeo, destacado a nivel mundial por sus logros en el Tour de Francia y con ciclistas olímpicos.

El Portland Criterium reunió a la élite de América del Norte en un vertiginoso circuito callejero en Oregon. Los giros cerrados y el pavimento técnico exigieron una máxima coordinación táctica, condición que el equipo aprovechó para romper el pelotón principal.

Otros logros de Yarely Salazar en lo que va de 2026

Este nuevo triunfo en territorio estadounidense reafirma el nivel internacional de Yarely Salazar. Su meta principal es regresar a las competencias de pista y clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En este 2026, destaca su primer lugar en el 63º Manhattan Beach Grand Prix, tercer lugar en el Global Relay Gastown Grand Prix, en Vancouver, Canadá y top 5 en el VSC Summer Slam de Los Ángeles, en el velódromo de Carson, California.

EVG