Yarely Salazar trabaja con español Javier Sola rumbo a Los Ángeles 2028, motivada por Isaac del Toro

La ciclista olímpica mexicana Yarely Salazar reveló que trabaja con el entrenador español Javier Solá, mundialmente reconocido, rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por sugerencia de Isaac del Toro.

El vínculo inició por iniciativa del preparador europeo. “Él me escribió para preguntarme sobre mi cirugía —síndrome de la ‘pierna muerta’— porque se enteró de lo que me había pasado”, reveló la sinaloense tras competir en la ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

🚴‍♀️ Yarely Salazar entrena con español Javier Solá rumbo a Juegos Olímpicos, motivada por Isaac del Toro



La ciclista olímpica mexicana Yarely Salazar reveló que su preparación actual está bajo la dirección del español Javier Sola, reconocido entrenador a nivel mundial y… pic.twitter.com/Ikx4OB9skS — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 5, 2026

“La ruta fue muy exigente: 130 kilómetros, calor fuerte, mucha humedad, llegada técnica y viento en contra. Al inicio se fue una fuga con dos compañeras de México y yo no podía brincar por el bloqueo que tenía porque me veían como favorita”.

Pese a no subir al podio, se mostró optimista: “Estoy feliz con mi rendimiento, me siento muy bien, mejor que nunca”.

Lamentó su exclusión del velódromo, donde no fue convocada al selectivo nacional: “Mi sueño y mi fuerte siempre va a ser la pista, nunca voy a quitar el dedo del renglón. No me clasificaron en pista y es muy triste; hace cuatro años ganamos todos los oros. Ni modo, toca levantar la cabeza, seguir adelante y entrenar fuerte”.

#Ciclismo 🚴‍♀️ Aunque dijo sentirse “mejor que nunca”, la ciclista olímpica Yarely Salazar lamentó no subir al podio en la ruta femenil de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, comparte su evaluación en la justa regional. @SDQ2026 pic.twitter.com/yWcdzII5ab — Claudia Ruiz (@cruizatletasmx) August 5, 2026

El impulso de Isaac del Toro

La decisión de unirse a Sola, preparador de Tadej Pogačar, ganador del Tour de Francia, entre otros olímpicos, se consolidó tras una charla con Isaac del Toro en San Marino.

“Me dijo que si entrenaba con él iba a ser de las mejores, porque es el mejor del mundo. Isaac me motivó; que viniera de él fue un impulso determinante”, confesó.

Salazar elogió la sencillez del histórico tercer lugar del Tour de Francia: “Es una persona súper humilde; un niño con sueños que disfruta el futbol y los videojuegos. Pero al competir parece que lleva toda la vida en ese nivel. Es impresionante y me motiva muchísimo”. La admiración es mutua; al enterarse de la alianza, Del Toro recordó el pasado de Salazar en el equipo Astana: “Yo la admiraba mucho desde más chiquito, qué padre, entrénala, es muy buena”.

Yarely Salazar tras su participación en Santo Domingo 2026. ı Foto: Especial

Preparación a distancia y meta olímpica

Actualmente, la sinaloense ejecuta sus planes desde Guadalajara combinando asesoría remota y respaldo familiar. “Él me entrena a distancia, pero todos los días está al pendiente. Casi siempre salgo a entrenar con mi esposo, quien me ayuda a mejorar los sprints”.

El objetivo principal es clasificar a Los Ángeles 2028 con prioridad en el velódromo. “Nuestra idea es ir con todo. Me encantaría clasificar en la pista”, sentenció la atleta, quien en Tokio 2020 compitió en ruta debido a problemas directivos que le impidieron participar en el ómnium, prueba donde ella misma había ganado la plaza.

Sin apoyos: “Por amor al arte”

El camino olímpico enfrenta severos obstáculos financieros. La pedalista confirmó que compite sin respaldo institucional, señalando que desde mediados de septiembre del año pasado no recibe apoyo económico de las autoridades del deporte en México.

La atleta detalló que no percibe ni la beca mínima de 6 mil pesos mensuales. Ante la falta de recursos públicos, continúa activa gracias al sostén de su equipo profesional Caldera Medical Aurea Racing e impulsada por su pasión competitiva.

“Lo hago por amor al arte”, aseguró, aclarando además que la colaboración técnica de Javier Sola es totalmente gratuita.

DCO