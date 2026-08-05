Boxeo mexicano asegura medallas y busca el oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El box puede cerrar con una medalla de oro para México.

El boxeo amateur mexicano continúa cosechando éxitos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras una destacada quinta jornada en el cuadrilátero, varios pugilistas aztecas amarraron su lugar en las semifinales.

Con este resultado, la delegación tiene aseguradas medallas de bronce, pero mantiene intacta la oportunidad de cambiar el metal por oro o plata en los próximos combates.

🥊 Ariadna Gil, la guerrera que se “parte la madre" en el ring por el sueño dorado de México



Con la mira en el oro de Santo Domingo 2026, Ariadna Gil, la pugilista jalisciense de 20 años, ya aseguró la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras un triunfo… pic.twitter.com/wlOsstq3xV — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 5, 2026

La cartelera femenina entregó excelentes noticias para México. La campeona mundial juvenil, Valeria Amparán, avanzó de forma directa a la antesala de la final en la categoría de los 51 kilogramos debido a la ausencia de su rival en el pesaje, la colombiana Leidy Rivas.

Por su parte, Ariadna Gil dio una exhibición de poderío y contundencia al derrotar a la hondureña Ana Amador. Ariadna Gil liquidó la pelea en el primer asalto por la vía del Réferi Suspende Combate (RSC), deteniendo el cronómetro a los dos minutos de iniciado el encuentro.

Los boxeadores mexicanos también tuvieron que emplearse a fondo en combates de alta exigencia física y técnica. Hugo Barrón (65 kg): Protagonizó uno de los pleitos más ovacionados de la cartelera y se impuso con una clara decisión unánime de 5-0 ante el panameño Cristofer Vargas.

México puede conseguir medallas de oro en boxeo. ı Foto: Claudia Ruiz

Abel Álvarez (70 kg) mostró autoridad en el ring para derrotar por decisión dividida de 4-1 al jamaiquino Teovy Barrett.

La acción no se detiene y este jueves arrancará la ronda de semifinales. El equipo mexicano buscará su pase a las finales con la participación de tres grandes exponentes en la rama femenil: Guadalupe Torres en la división de los 57 kilogramos,

Paula Hernández en la categoría de los 60 kilogramos y Loren Alonso en el peso de los 75 kilogramos.

DCO