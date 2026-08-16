Cristiano Ronaldo revela fecha de su retiro como futbolista con una impactante frase

Cristiano Ronaldo observa desde las tribunas el primer juego del Al-Nassr en la Temporada 2026-2027.

El experimentado goleador portugués Cristiano Ronaldo dejó entrever que posiblemente este 2026 ponga fin a su exitosa trayectoria como futbolista, y aseguró que se quiere ir de las canchas sabiendo que dejó un gran legado.

“Probablemente este sea mi último año en el futbol, y quiero dejar un legado espectacular”, reveló el actual delantero del Al-Nassr en entrevista con Vogue, revista que publicó las primeras imágenes y videos de la boda del deportista con la modelo Georgina Rodríguez.

💔 CRISTIANO RONALDO ANUNCIA QUE SE RETIRARÁ A FINAL DE TEMPORADA



🥺 “PROBABLEMENTE ESTE SERÁ MI ÚLTIMO AÑO EN EL FÚTBOL”



🎙️ VOGUE



🥹⚽️ 23 GOLES PARA LEGAR A LOS 1.000… TIENES UNA ÚLTIMA MISIÓN, COMANDANTE pic.twitter.com/uXzeEUh8i3 — Post United (@postunited) August 16, 2026

¿Qué hará Cristiano Ronaldo tras retirarse como futbolista?

Cristiano Ronaldo es consciente de que luego de una carrera de más de dos décadas como futbolista es complicado saber en qué ocupará la mayor parte de su tiempo, aunque aseguró que tiene ganas de aprovecharlo en varias cosas.

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“Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me resulta difícil quedarme sólo con una. Como el futbol podría dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no sólo de una”, remarcó el Bicho.

Cristiano Ronaldo también admitió que una vez que deje de jugar futbol se dará tiempo para divertirse y viajar más, pues aseguró que a lo largo de su trayectoria como deportista ha dejado muchas cosas de lado.

“Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio”, enfatizó el Comandante.

¿Cuántas temporadas lleva Cristiano Ronaldo en Arabia?

Cristiano Ronaldo acumula tres temporadas y media con el Al-Nassr, club al que se unió a finales de 2022 después de jugar con Portugal la Copa del Mundo que aquel año tuvo a Qatar como sede.

La Campaña 2026-2027 es la cuarta que el delantero lusitano juegue desde el inicio con el equipo de Arabia Saudita, cuyo torneo doméstico, la Saudi Pro League, se puso en marcha el 13 de agosto.

Desde que se sumó a la plantilla del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha anotado 123 goles en partidos de carácter oficial con el club saudita, con el que apenas la pasada temporada ganó su primer título de liga en el país asiático.

EVG