Salen a la luz primeros VIDEOS de la espectacular boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Se revelaron las primeras fotos y videos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

La revista Vogue sacó a la luz las primeras imágenes y videos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, uno de los acontecimientos de los que más se ha hablado en las últimas semanas.

El citado medio fue el primero en publicar detalles del matrimonio entre el futbolista y la empresaria, quienes precisamente hicieron entrega de fotos y demás material a la publicación.

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❤ Las imágenes de cómo fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en su casa.



(vía voguemagazine) pic.twitter.com/CzVi1AS015 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 16, 2026

¿Dónde fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez reveló que el goleador y ella decidieron hacer su boda en el salón de su casa en Cascais, ciudad que está cerca de Lisboa.

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“Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas”, señaló la también influencer.

“Sé que ella es el amor de mi vida y creo que yo también lo soy. Creo que ella piensa que yo soy el amor de su vida”, aseguró por su parte Cristiano Ronaldo a la revista ¡Hola!.

¡Hola! también dio a conocer que después de la ceremonia en su casa, la familia se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para recibir una bendición privada.

Georgina Rodríguez también afirmó que los cinco hijos que tiene con Cristiano Ronaldo fueron los protagonistas en su boda, “como lo son en nuestro día a día”, subrayó.

La vestimenta de Cristiano Ronaldo y Georgina en su boda

Para su boda, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez lucieron trajes de la firma Gucci, algo muy significativo dado que se conocieron precisamente en una tienda de la lujosa marca italiana.

La empresaria se puso una camisa blanca con una falda mini tubo y cintura de alta seda, que complementó con llamativas joyas, entre las que resaltaba su anillo de compromiso.

Georgina Rodríguez llevó el cabello suelto para su boda con Cristiano Ronaldo, quien se puso un traje a medida de algodón en un tono beige claro, look que acompañó con unos mocasines que pidió que le hicieran para este importante acontecimiento.

Tras semanas y días de publicación salieron finalmente los primeros detalles de la esperada boda entre el veterano goleador y la modelo, quienes se habían comprometido el 11 de agosto de 2025.

EVG