Isaac del Toro sufre caída que le cuesta la victoria en la Clásica de Hamburgo (VIDEO)

Isaac del Toro tuvo una caída en la Clásica de Hamburgo.

Una caída le impidió al ciclista mexicano Isaac del Toro conseguir la victoria en la Clásica de Hamburgo, la primera carrera que corrió después de su histórico tercer lugar en el Tour de Francia. El de Baja California terminó en el puesto 43, a seis segundos del ganador, el francés Paul Magnier.

Fue durante la primera mitad de la carrera que el Torito tuvo su caída, tras la cual requirió asistencia médica para revisar su bicicleta. Posteriormente, el azteca hizo un cambio de bici cuando faltaban 71.8 kilómetros para llegar a la meta.

¡NOOOO, ISAAC DEL TORO TUVO UNA CAÍDA! 😰🚴‍♂️



El mexicano sufrió una caída durante la Cyclassics Hamburg y quedó momentáneamente rezagado del grupo. Un momento de tensión que obligó a Del Toro a recuperar terreno en plena carrera. 🇲🇽💥 pic.twitter.com/uVTRXHP6Po — Claro Sports (@ClaroSports) August 16, 2026

Así fue el repunte de Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo

A pesar de su caída, Isaac del Toro se reincorporó al pelotón principal de la Clásica de Hamburgo y se mantuvo cerca de los corredores más destacados, sobre todo en los ascensos a Waseberg.

El Torito escaló posiciones en el tramo final de la competencia y se puso cerca de la punta. Cuando faltaban 15 kilómetros, el mexicano lanzó un ataque con el que alcanzó a los ciclistas punteros y pasó del quinto al segundo lugar. Incluso tomó el liderato durante varios kilómetros.

El esfuerzo de Isaac del Toro no fue el suficiente para lograr el podio en la Clásica de Hamburgo, tras una caída que no le ocasionó una lesión. El nacido en Ensenada demostró su capacidad de recuperación después de un momento complicado, ratificando que vive un gran presente, más allá del resultado final.

EVG