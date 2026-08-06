Isaac del Toro firma una extensión de contrato de cinco años con el UAE Team Emirates ¡HAY TORITO PARA RATO!

Después de su gran participación en el Tour de France al quedar en el tercer puesto de la clasificación general, Isaac del Toro firmó una extensión de contrato con el UAE Team Emirates hasta 2031, así que estará ligado con la escuadra de los Emiratos Árabes Unidos durante cinco años más.

El 2025 y 2026 han sido los mejores años para el mexicano en el ciclismo; la temporada pasada logró más de 15 victorias y este año realizó su debut en el Tour de France y lo hizo subiéndose al podio junto a su compañero y amigo Tadej Pogacar. El Torito seguirá preparándose para lo que resta de la campaña y seguirá sumando títulos a su vitrina personal.

TORITO × 2031 ✍️🇲🇽🦅



We’re delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 has signed a new long-term contract with UAE Team Emirates-XRG, extending his stay with the team until the end of 2031.



Committed to our future 🤝#WeAreUAE pic.twitter.com/xbtDYG9E9R — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2026

¿Cuál es la siguiente competencia de Isaac del Toro en la temporada?

Después de su participación en el Tour de France, Isaac del Toro se prepara para lo que viene en la temporada en Europa, aunque su siguiente aparición dependerá de lo que decida el UAE Team Emirates, ya que deben de cuidar al joven mexicano después de su lesión antes de la Gran Vuelta en Francia.

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Lo más seguro es que Isaac del Toro participe en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, el cual está confirmado dentro del calendario del Tour Mundial. Este evento arranca el próximo 20 de septiembre, pero la prueba en la que compite el mexicano está programada para el último día de actividades, la carrera en ruta élite varonil el domingo 27 de septiembre.

Aunque lo más seguro es que de cara al 2027 y como ocurrió el año pasado, Isaac del Toro viaje de regreso al país para disputar el Campeonato Nacional de Ciclismo de México, que está programado para el primer trimestre del siguiente año y antes de arrancar el calendario internacional en el World Tour.

DCO