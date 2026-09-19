Pitbull Cruz noquea a Néstor Bravo, mantiene su título y pide a Ryan García en su próxima pelea

Isaac ‘Pitbull’ Cruz desplegó su mejor boxeo arriba del cuadrilátero y dejó sobre la lona a Néstor Bravo durante el sexto asalto para llevarse la victoria por nocaut al conectar un gancho izquierdo en el rosto de su rival para retener el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La afición que asistió a la Pechanga Arena de San Diego vivió el tremendo nocaut del Pitbull Cruz sobre Néstor Bravo y tras confirmarse su victoria, el mexicano se subió a las cuerdas para celebrar con su público. Tras retener su título, Isaac Cruz dijo al micrófono que está listo para enfrentarse a Ryan García cuando sea y en donde sea.

Pitbull Cruz lució poderoso durante todo el enfrentamiento, con golpes certeros y conectando sus combinaciones al cuerpo y rostro de su rival. Desde el primer round el mexicano mandó a la lona a Néstor Bravo con un zurdazo en el rostro.

Néstor Bravo se dio cuenta que sería complicado vencer al campeón o conectar algún golpe, por lo que empezó a ensuciar la pelea con golpes bajos, abrazos y con ello evitar que lo conectaran.

El Pitbull Cruz es uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento y lo ha demostrado en sus últimas peleas el nivel que ha adquirido con los entrenamientos, razón por la que se sintió seguro para retar a Ryan García y el estadounidense le respondió en redes sociales.

“Bravo, el Pitbull, me demostró que estaba equivocado esta noche. Hagámoslo en diciembre; la oferta está sobre la mesa. Si puedo domar a un león, no me preocupa demasiado domar a un pitbull”, escribió Ryan García en su cuenta de X.

DCO