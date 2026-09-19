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Miguel Borja marca tremenda chilena; así fue el GOLAZO del colombiano ante las Chivas (VIDEO)

Miguel Borja acaba de marcar el que podría ser el mejor gol del Apertura 2026 en el Clásico Nacional ante las Chivas

Miguel Borja marca tremenda chilena ante Chivas.
Miguel Borja marca tremenda chilena ante Chivas. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Miguel Borja acaba de marcar el que podría ser el mejor gol del Apertura 2026. Cuando nadie lo esperaba el delantero colombiano recibió un centro desde la banda derecha de Brian Rodríguez y dentro del área se aventó una chilena para marcar el primer tanto de las Águilas, dejando perplejos a la afición y al Rebaño Sagrado.

El Estadio Azteca retumbó por completo con la anotación de Miguel Borja que metió a los azulcremas en el partido y le puso presión al Rebaño Sagrado. El dorsal ‘93′ del América ha caído muy bien en el nido de Coapa en dos partidos disputados lleva tres goles con la camiseta azulcrema.

Miguel Borja marca doblete e iguala el marcador del Clásico Nacional

Miguel Borja ha demostrado que es un jugador con tremenda calidad y en dos partidos disputados con la camiseta de las Águilas, el colombiano lleva tres goles, así que podría quedarse con la titularidad del equipo de Guillermo Almada.

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El dorsal ‘93′ del conjunto de Coapa solo necesitó tres minutos para marcar un doblete ante las Chivas en el Clásico Nacional, demostrando que es un hombre de momentos importantes y que sabe lo que significa un Clásico ya sea en Argentina o en México.

Si el nivel de Miguel Borja continúa en la temporada podríamos verlo más seguido desde el inicio de los compromisos con el América, además de que podría tener buenos números como azulcrema, pues de momento tiene dos partidos y tres goles.

DCO

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