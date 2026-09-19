América rescata el empate ante las Chivas en el Clásico Nacional con doblete de Miguel Borja

América recibió a las Chivas en la cancha del Estadio Azteca para disputar el Clásico Nacional del Apertura 2026, un partido que dominó el Rebaño Sagrado en el primer tiempo, pero que las Águilas recuperaron en la parte complementaria.

Israel Reyes sacó un tiro fuera del área directo a las manos del Tala Rangel al minuto 25, justo después de que Brian Rodríguez intentó un disparo que fue tapado por la defensa.

El Rebaño respondió con un remate de Roberto Alvarado, quien sacó un zurdazo que Rodolfo Cota mandó a tiro de esquina.

Bryan González inauguró la pizarra en el Coloso de Santa Úrsula con un gran remate de palomita tras un centro de Omar Govea al minuto 32 para poner al frente a las Chivas. Parecía que Ricardo Marín estaba en posición adelantada.

Los dirigidos por Gabriel Milito se lanzaron en busca de otra anotación antes de que finalizara la primera mitad ante unas Águilas que tardaron en reaccionar al golpe.

“Olé, olé”, comenzó a gritar la parcialidad rojiblanca justo en el momento en que Henry Martín reclamaba haber sido víctima de una falta en el área de los tapatíos. El delantero yucateco quedó tocado tras dicha jugada.

Omar Govea estuvo cerca de anotar el segundo tanto de los tapatíos con un remate raso de derecha fuera del área al minuto 40, pero el balón se fue apenas a un lado del arco defendido por Rodolfo Cota, quien en la siguiente jugada tapó un fogonazo del Piojo Alvarado.

La insistencia de Chivas dio frutos y justo antes del descanso aumentó su ventaja gracias a un contrarreste de Ricardo Marín, quien empujó la esférica a las redes luego de que Cota había atajado un testarazo de Santiago Sandoval.

Miguel Borja fue el jugador del partido para el América. El delantero colombiano ingresó al 66′ de juego al Clásico Nacional y cinco minutos después se aventó una chilena dentro del área para con seguir una anotación que metió a las Águilas al partido.

¡G O L A Z O, pero que G O L A Z O! 🔥🤯



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El mismo dorsal ‘93′ apareció tres minutos después y tras un pase de Henry Martín dentro del área solo tuvo que empujar la número cinco para igualar el tablero y darle aún más nerviosismo al Clásico Nacional.

El equipo de Guillermo Almada logró levantarse de la lona y empatar el partido. Los azulcremas terminaron mejor el juego, pero no lograron concretar sus últimas jugadas para llevarse la victoria en un partido trepidante de inicio a fin.

DCO