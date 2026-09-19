Futbol Mexicano

¿VESTIDOR ROTO EN AMÉRICA? El gesto de Zendejas y Cervantes que encienden las alarmas en Coapa (VIDEO)

El América no la ha pasado bien en sus primeros dos Clásicos de la temporada y la frustración de los jugadores se hace notar en pleno partido

Alejandro Zendejas y Alan Cervantes salen molestos del partido.
Alejandro Zendejas y Alan Cervantes salen molestos del partido. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

El América se fue al descanso 2-0 abajo ante las Chivas en el Clásico Nacional y en el inicio de la parte complementaria Guillermo Almada decidió sacar a Alejandro Zendejas y Alan Cervantes, quienes mostraron su enojo en el banquillo lanzando unas botellas muy cerca de sus compañeros.

El primero fue Alejandro Zendejas, quien recibió la botella y bajando a la banca tomó vuelo para lanzarla en contra de los asientos, después apareció Alan Cervantes que tomó el agua por parte del médico de las Águilas y realizó el mismo gesto que su compañero.

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