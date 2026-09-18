“Como una final”; Estrella del América pone a temblar a Chivas con un contundente mensaje antes del Clásico Nacional

De cara a lo que será el Clásico Nacional, el delantero del América, el brasileño Raphael Veiga, le mandó un mensaje a las Chivas, que llegan en mejor momento, con más puntos y una racha de victorias ante los azulcremas. A pesar de eso, el sudamericano asegura que la clave para ganar el jugar como si fuera una final.

“Creo que todos los equipos tienen su importancia, pero este es un partido aparte, creo que la preparación por todo lo que tiene este partido es un poco diferente. Desde que llegué a América se habla mucho de ese Clásico, tenemos que jugador como una final, la afición apoya y es un partido muy lindo”, indicó el delantero brasileño.

Raphael Veiga tiene poco tiempo en México, pero conoce lo que es jugar en un clásico y no es para menos, pues llegó al América como estrella del Palmeiras, que tiene dos grandes rivalidades en Brasil.

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Veiga jugó varias veces el Choque-Rei, un derbi de alto impacto en São Paulo entre los incómodos locales Palmeiras y São Paulo. Así como el Derby Paulista entre el Corinthians y Palmeiras, que son dos de los clubes más populares e importantes del Estado de São Paulo.

Sobre lo que espera este sábado en el Estadio Azteca, el talentoso mediocampista brasileño dijo que espera una atmósfera especial.

“Todo lo que pasa afuera del estadio, la afición, toda la atmósfera que hacen del partido es diferente, distinta, nosotros también, quiero hacer historia quiero ganar y encararlo como una final”, dijo el exelemento del Brasileirao.

Un partido que trasciende, que va de generación en generación y la pasión por el mismo no deja de crecer, #ElClásicoDeMéxico. 🦅



J9 ⚔️ América vs. Chivas

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El 19 de septiembre se juega en CAsa. 💙🏟️💛 pic.twitter.com/wIYCpyCASx — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2026

Por otro lado, Henry Martín restó importancia al momento en el que llegan tanto América como Chivas al Clásico Nacional, que se juega como parte de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“Sabemos que no importa el lugar en el que llegues, además tenemos un partido pendiente. En un clásico puedes llegar muy abajo o muy arriba y el resultado dependerá únicamente de lo que uno haga dentro de la cancha”, comentó La Bomba.

Zona Mixta previo a #ElClásicoDeMéxico. Estamos listos para darlo todo en la cancha. 👊😤 pic.twitter.com/UK5Q24jhs6 — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2026

El capitán azulcrema se tomó un tiempo de hablar sobre el español Carlos Álvarez, quien acaba de llegar y podría tener sus primeros minutos en el cotejo ante el Club Deportivo Guadalajara.

“Es un chico noble, una gran persona y está ansioso por saber de las raíces mexicanas... a él le dije: ‘El clásico en México lo paraliza todo, el estadio se va a llenar, esto es otra cosa’”, señaló Henry.

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