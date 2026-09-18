Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea y conoce la cartelera completa

Isaac Pitbull Cruz vuelve a la actividad arriba del cuadrilátero para enfrentarse a Néstor Bravo y el mexicano pondrá en juego el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el último cara a cara entre estos dos pugilistas sacó chispas con el Pitbull dándole el cinturón al puertorriqueño y diciéndole si se quería tomar una foto.
Ambos peleadores se han encargado de encender la pelea en los últimos días y el Pitbull Cruz llega a esta cita con Eddy Reynoso en su esquina. El mexicano viene de un empate por decisión mayoritaria contra Lamont Roach en 2025 y este enfrentamiento será el primero del año para Isaac Cruz.
Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea del Pitbull Cruz
La pelea entre Isaac Pitbull Cruz y Néstor Bravo se disputará este sábado 19 de septiembre en el Pechanga Arena, ubicado en la ciudad de San Diego, California. Podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7. También estará disponible en DAZN y ESPN.
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Fecha: sábado 19 de septiembre
Estadio: Pechanga Arena
Transmisión: Azteca 7, DAZN y ESPN
Cartelera completa del evento Isaac Cruz vs Néstor Bravo
Isaac Cruz pone otro reto frente a él y tendrá su primer defensa del título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo y será ante un peleador que viene con hambre de victoria y un récord de 24 victorias y solo una derrota.
- Isaac “Pitbull” Cruz vs. Néstor Bravo: Campeonato interino superligero del CMB
- Jesús “Mono” Ramos Jr. vs. Meiirim Nursultanov: Campeonato interino mediano del CMB
- Daniel Blancas vs. Sergio Jiménez: Peso supermediano
- Marco Verde vs. Guillermo Hernández: Peso mediano
En esta cartelera es donde se estila que Saúl Álvarez tenga su pelea de cada año, pero en esta ocasión será el Pitbull Cruz quien salga a la acción a cuatro días de la Independencia de México.
DCO