Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea y conoce la cartelera completa

Isaac Pitbull Cruz vuelve a la actividad arriba del cuadrilátero para enfrentarse a Néstor Bravo y el mexicano pondrá en juego el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el último cara a cara entre estos dos pugilistas sacó chispas con el Pitbull dándole el cinturón al puertorriqueño y diciéndole si se quería tomar una foto.

Ambos peleadores se han encargado de encender la pelea en los últimos días y el Pitbull Cruz llega a esta cita con Eddy Reynoso en su esquina. El mexicano viene de un empate por decisión mayoritaria contra Lamont Roach en 2025 y este enfrentamiento será el primero del año para Isaac Cruz.

The FINAL FACE-OFF between Isaac Cruz and Nestor Bravo‼️#PitbullBravo | Sept 19 | Live on DAZN ▪️ pic.twitter.com/vwp4RwOL49 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 18, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea del Pitbull Cruz

La pelea entre Isaac Pitbull Cruz y Néstor Bravo se disputará este sábado 19 de septiembre en el Pechanga Arena, ubicado en la ciudad de San Diego, California. Podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7. También estará disponible en DAZN y ESPN.

Fecha: sábado 19 de septiembre

Estadio: Pechanga Arena

Transmisión: Azteca 7, DAZN y ESPN

NO MORE TALKING! ⚡️ You can feel the tension in the air as Pitbull Cruz and Nestor Bravo erupt during their final faceoff! #PitbullBravo | 9/19 | Live on @daznboxing pic.twitter.com/5E7UfSzqJp — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 18, 2026

Cartelera completa del evento Isaac Cruz vs Néstor Bravo

Isaac Cruz pone otro reto frente a él y tendrá su primer defensa del título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo y será ante un peleador que viene con hambre de victoria y un récord de 24 victorias y solo una derrota.

Isaac “Pitbull” Cruz vs. Néstor Bravo: Campeonato interino superligero del CMB

Jesús “Mono” Ramos Jr. vs. Meiirim Nursultanov: Campeonato interino mediano del CMB

Daniel Blancas vs. Sergio Jiménez: Peso supermediano

Marco Verde vs. Guillermo Hernández: Peso mediano

En esta cartelera es donde se estila que Saúl Álvarez tenga su pelea de cada año, pero en esta ocasión será el Pitbull Cruz quien salga a la acción a cuatro días de la Independencia de México.

DCO