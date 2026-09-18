Guadalajara Open 2026: Peangtarn Plipuech y Momoko Kobori vienen de atrás y clasifican a la final de dobles

Peangtarn Plipuech y Momoki Kobori celebran su pase a la final de dobles del Guadalajara Open 2026.

La tailandesa Peangtarn Plipuech y la japonesa Momoko Kobori vinieron de atrás para convertirse en las segundas finalistas de dobles del Guadalajara Open 2026, luego de vencer 4-6, 6-3 y 10-4 a la polaca Katarzyna Piter y a la estadounidense Quinn Gleason.

Quinn Gleason y Katarzyna Piter se habían puesto en ventaja en el duelo desarrollado en el Estadio Skarch, la cancha principal del torneo en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

Peangtarn Plipuech 🇹🇭 y Momoko Kobori 🇯🇵 se convierten en las segundas finalistas de dobles en el Guadalajara Open 2026 🎾🇲🇽💯🤩



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Momoko Kobori y Peangtarn Plipuech reaccionaron en la segunda manga y emparejaron el encuentro para forzar la tercera y última manga, donde fueron muy superiores a sus rivales y aseguraron su pase a la final del Guadalajara Open 2026.

¿Contra quiénes van Peangtarn Plipuech y Momoko Kobori?

Peangtarn Plipuech y Momoko Kobori se convirtieron en las rivales de la española Cristina Bucsa y de la estadounidense Nicole Melichar-Martínez en la final de dobles del Guadalajara Open 2026.

La final del torneo de parejas de la justa en tierras tapatías se celebrará este sábado 19 de septiembre por la tarde, con horario por confirmar.

EVG