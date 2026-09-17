Guadalajara Open: Iva Jovic sigue firme en la defensa de su título y se instala en semifinales

Iva Jovic accedió a las semifinales del Guadalajara Open 2026 y sigue con la mira puesta en el bicampeonato.

En duelo de campeonas, la vigente monarca Iva Jovic no tuvo problemas y venció a Magdalena Frech, ganadora en la edición de 2024, para clasificar a las semifinales del Guadalajara Open 2026.

En el segundo juego de la jornada y que se realizó en el Estadio Skarch, la joven estadounidense de 18 años se impuso a la polaca por parciales de 6-2 y 6-1, haciendo válida su condición de segunda favorita a quedarse con la corona.

Magdalena Frech desperdicia oportunidades ante Iva Jovic

Luego de 90 minutos de acción, Magdalena Frech no pudo concretar ninguna de las ocho oportunidades de rompimiento, mientras que Ivo Jovic logró cuatro de 10 para quedarse con la victoria, en la que ganó el 74 por ciento de sus puntos con el primer saque.

El duelo entre Jovic, campeona del Guadalajara Open del año pasado, y Frech, monarca en 2024, se esperaba intenso y más igualado de lo que fue, y es que la número 16 del ranking mundial tuvo un mejor inicio, rompió el servicio de su rival en el segundo game y tomó una cómoda ventaja 3-0 que la llevó a ganar la manga, pues mantuvo su saque y no hubo forma de que su rival remontara. Con el 5-2 a favor y Frech al servicio, la estadounidense logró su segundo rompimiento del día y así cerró la manga.

Jovic afirma que no fue un triunfo fácil sobre Frech

Magdalena Frech, 57 del ranking mundial y que disputaba su tercer partido en esta edición del torneo, desaprovechó tres oportunidades de rompimiento en el tercer game del segundo set, mientras que Jovic aprovechó uno, tras adelantarse 40-0, para poner el 3-1 en el partido.

Las tres fallas que tuvo Frech y que le impidieron lograr el break parecieron afectarle mucho, pues incluido ese game perdió cinco consecutivos, con dos rompimientos incluidos, para despedirse del certamen WTA 500.

Aunque el marcador refleja un triunfo cómodo para, Iva Jovic dejó en claro que el partido fue más cerrado de lo que parece y que vivió momentos difíciles, pero puso recuperarse y sellar el triunfo que la tiene feliz, pues regresará a la cancha central este viernes para disputar las semifinales.

“Cada vez que estuve en problemas con mi servicio, luché mucho y no le permití recuperar el impulso”, aseveró la número 16 del ranking de la WTA.

EVG