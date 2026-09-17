Balón de Oro 2026: Estos son los criterios para decidir al ganador

Por primera vez, este 2026 la ceremonia del Balón de Oro se realizará en l London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra; y el evento que premiará a varios futbolistas se llevará a cabo el lunes 26 de octubre.

Además, la ceremonia de ese año coincide con el aniversario número 70 del trofeo creado por France Football en 1956, por lo que la celebración será doblemente especial en 2026.

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre a las 13:00 horas del centro de México, y en La Razón te compartimos los criterios para elegir al ganador y ganadora de cada una de las categorías.

De México para el mundo. 🇲🇽🌎✨



SCARLETT CAMBEROS, NOMINADA AL BALÓN DE ORO. 🏆

Porque el talento mexicano también brilla entre las mejores del mundo.



¡VAMOS, 'SCAR'! 💚🔥

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Criterios para decidir al ganador y ganadora del Balón de Oro 2026

Las categorías para el Balón de Oro 2026 son las siguientes:

Ballon d’Or en categoría masculina y femenina

Joven Talento del Año en categoría masculina y femenina

Portero/a del Año en categoría masculina y femenina

Entrenador/a del Año en categoría masculina y femenina

Equipo del Año en categoría masculina y femenina

Delantero/a del Año en categoría masculina y femenina

Premio Sócrates, presentado por L’Équipe y Peace and Sport para iniciativas solidarias y causas sociales respaldadas por un campeón comprometido

⭐️ Nominado al Balón de Oro 2026 ⭐️



¡Qué orgullo, Julián! 💚



¡Felicidades! 👏 pic.twitter.com/DhjGvsesLv — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 8, 2026

Para entregar el Balón de Oro se toma en cuenta el rendimento de las y los jugadores en toda su carrera, por lo que la votación realizada toma en cuenta los siguientes criterios:

Rendimiento individual Títulos y logros colectivos tanto en equipos como en selecciones Clase, juego limpio, y conducta ejemplar

La entrega del Balón de Oro es determinada por un jurado internacional conformado por 100 periodistas especializados de los 100 mejores países dento del ranking de la FIFA en caso del furbol varonil, y 50 en caso del futbol femenil.

Cada uno de los miembros del jurado debe elegir a diez jugadores en total para asignarles puntuaciones según su orden de preferencia, y los puntos que pueden otorgar son 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1.

En caso de que un o una futbolista coincidir en puntos, la decisión para otorgar el primer lugar se determina tomando en cuenta el número de votos del primer puesto que recibieron los futbolistas empatados.

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