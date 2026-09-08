¡Orgullo mexicano! Julián Quiñones, Scarlett Camberos y Club América son nominados al Balón de Oro 2026

La revista France Football reveló que el delantero mexicano Julián Quiñones, quien brilló en la Copa del Mundo 2026, se encuentra en la lista de 30 nominados al Balón de Oro como el mejor jugador de futbol del mundo de la Temporada 2025-2026. Además, en la rama femenil se incluyó a la mexicana Scarlett Camberos y al América como club del año.

Julián Quiñones se convirtió en el sexto jugador de México en ser nominado para el prestigioso galardón. Guillermo Ochoa en 2007, Rafael Márquez en 2010, Javier Hernández en 2011, Andrés Guardado y Giovani Dos Santos en 2015 fueron los primeros.

La Pantera fue la figura indiscutida de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 al anotar cuatro goles y dar una asistencia en los cinco partido que el conjunto azteca disputó en el torneo.

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Además de su gran certamen a nivel de selecciones, Quiñones recibe su nominación por la impresionante campaña en el Al Qadisiyah de Arabia Saudita, en donde fue campeón de goleo con 33 tantos, cinco más que el astro luso Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones comparte la candidatura al Balón de Oro al lado de algunos de los mejores futbolista del orbe y entre los favoritos para alzar el premio destaca Harry Kane, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Lamine Yamal y Rodri Hernández. El ganador del Balón de Oro se dará a conocer el próximo lunes 26 de octubre.

Scarlett Camberos, primera mexicana nominada al Balón de Oro

Scarlett Camberos hizo historia al convertirse en la primera mexicana nominada al Balón de Oro. La delantera del América fue incluida en la lista de las 30 mejores jugadoras del mundo. Ninguna otra futbolista tricolor había sido considerada para el galardón.

La nominación de Camberos corresponde a su campaña con el Club América, en donde fue pieza clave en el ataque para ganar el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Copa de Campeones Concacaf W y el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.

Scarlett Camberos destacó especialmente en la Copa de Campeones Concacaf W, en donde fue elegida como la Jugadora del torneo gracias a un triplete ante Gotham FC en semifinales y en anotar el tanto del título en la final ante Washington Spirit.

Por otro lado, el América Femenil también nominado en la categoría de Mejor Club en el Balón de Oro y comparte candidatura al lado del Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Lyon.

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